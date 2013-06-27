مرکل تهدیدی برای مناسبات آلمان با اروپاست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نشریه "فوکوس" ، "گونتر گراس" نویسنده معروف آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبیات انتقاد شدیدی را به آنجلا مرکل وارد کرده و اظهار داشت که مرکل یک تهدید برای مناسبات آلمان با دیگر کشورهای اروپایی است.

وی که در یک مجمع و جلسه حزب سوسیال دموکرات آلمان سخن می گفت با نگاهی به واکنش مرکل به بحران بدهیهای منطقه یورو و شروط و سیاستهای ریاضتی سختگیرانه مد نظر او برای کشورهای بحران زده گفت: این اقدامات با رویکرد "ویلی برانت" صدر اعظم سابق آلمان که آشتی و صلح در اروپا را تشدید می کرد مطابقت ندارد.

وی همچنین لغو خدمت سربازی از طرف دولت آلمان را اقدامی شرم آور توصیف کرده و اظهار داشت: حالا ما یک ارتشی از سربازان مزدور را داریم که به عملیاتهایی در خارج می روند.