یک کیلوگرم مواد مخدر بیش از یک هزار نفر معتاد در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الله نوری پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان مضرات مواد مخدر در جامعه گفت: هر معتاد در جامعه حداقل 5نفر از اطرافیان خود، گرفتار مواد مخدر می‌کند که لازم است خانواده‌ها بیش از پیش متوجه رفتار جوانان و اعضای خانواده خود باشند.

وی با اشاره به کشف سه تن مواد مخدر درسال گذشته در استان بوشهر بیان کرد: با کشف این میزان مواد مخدر ضمن اینکه ازگرفتار شدن عده‌ای به این بلای خانمانسوز جلوگیری کرده بلکه جامعه را از گرفتاری ، رخوت و سستی نجات داده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با بیان اینکه یک تن مواد مخدر غیردارویی روز گذشته در ساحل بوشهر منهدم شد بیان کرد: امسال مبارزه با سوداگران مرگ اعم از عمده فروش، خرده فروش و مصرف کننده تشدید یافته است بگونه‌ای که در سه ماه اول امسال 16 باند توزیع مواد مخدر در استان منهدم شده است.

نوری افزود: در این مدت مامورین مبارزه با مواد مخدر در استان بوشهر 306کیلو گرم انواع مواد مخدر کشف کردند که ضمن منهدم 16باند تهیه و توزیع مواد مخدر617نفر از مصرف کنندگان مواد مخدر دستگیر شده‌اند.

وی با بیان اینکه توزیع مواد مخدر صنعتی از جمله شیشه در استان بوشهر زنگ خطر جدی به خانواده‌ها به ویژه جوانان و نوجوانان است تاکید کرده است: نیروی انتظامی در عین حال که با دانه درشت‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر مقابله می‌کند با توجه به اهمیتی که خرده فروشان مواد مخدر درفاسد کردن نسل جوان و مولد جامعه دارند با اجرای طرح‌های شناسایی و پاکسازی مناطق آلوده، طرح‌های نجات، سعی در پیشگیری و مقابله با اعتیاد دارند که در این عزم جدی و ملی بیش از پیش به همکاری و همراهی خانواده‌های محترم برای پیشگیری از این معضل اجتماعی در جامعه می‌طلبد.