به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح بانک الکترونیک روزنامه خراسان گفت: اگر تمام روزنامه شرایط جامعه را درست و متناسب با واقعیت منعکس کنند صاحب پیشرفت و رشد خواهند بود.

وی با تاکید براینکه عقلانیت رسانه و فهم درست از جامعه امری ضروری است افزود: منطق کاری رسانه، ارائه واقعیت به جامعه است.

وی ادامه داد: چرا که یکی از مسائل مهم در رسانه ها توجه به رشد سیاسی جامعه است زیرا حکومت مردم سالار به مشارکت عامه مردم احتیاج دارد و اگر رشد سیاسی در بین مردم وجود داشته باشد جامعه هیچگاه صاحب حوادث گوناگون نخواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شور نشاط رسانه ای در ایام انتخابات گفت: در نزدیک انتخابات شاهد شور و نشاط جامعه و در رسانه ها هستیم و این شرایط باید در تمامی زمان ها ادامه داشته باشد.

لاریجانی یادآور شد: تصور برخی از رسانه ها اشکالاتی دارد چرا که به امر آزادی و رشد اجتماعی و سیاسی افراد جامعه توجه نمی کند باید قبول کنیم رشد اجتماعی و سیاسی لازمه کار رسانه ای است و در بستر آزاد فکری، رسانه ها به وظایف خود به خوبی عمل می کنند.

وی تصریح کرد: ایجاد محدودیت در فضای رسانه ای مقبول نیست چرا که مشکلات مضاعفی را در جامعه بوجود می آورد.

ادبیات و سلوک آیت الله بهشتی در حوزه سیاست بر روی آزادی معطوف بود

وی در خصوص حادثه هفتم تیر اظهارکرد: یکی از شخصیت هایی که در تبیین مسیر جمهوری اسلامی موثر بود آیت الله بهشتی است زیرا ادبیات و سلوک ایشان در حوزه سیاست بر روی آزادی معطوف بود.

وی تصریح کرد: آیت الله بهشتی به بحث عدالت توجه ویژه ای داشت و در تنظیم قانون اساسی اقدامات گسترده ای را انجام داد و در واقع از طراحان بحث تعاون محسوب می شود.

وی ادامه داد: این شهید گرانقدر در کنار تمام اقدامات خود مقوله آزادی را بیش از پیش مورد توجه قرار می دادند و در این راستا شهید مطهری نیز علل تداوم جمهوری اسلامی را آزادی، عدالت، معنویت، استقلال سیاسی، اقتصادی و مکتبی می داند.

بقای نظام اسلامی و سلامت آن مرهون ایجاد فضای آزاد فکری است

وی یادآور شد: آیت الله بهشتی و شهید مطهری دو شخصیت ممتاز اتنقلاب اسلامی هستند که بر آزادی بسیار تاکید دارند بنابر این بی تردید بقای نظام اسلامی و سلامت آن مرهون ایجاد فضای آزاد فکری است.

وی با تاکید بر اینکه حد آزادی تنها به امنیت مربوط نمی شود بلکه به ایجاد فضا برای رشد سایر حقوق ارتباط دارد تصریح کرد: همه انسان ها حق دارند استعدادهای مختلف خود را در عرصه های گوناگون به منصه ظهور برسانند و در این مسیر آزادی یکی از حقوق مسلم آنها به شمار می رود.

حد آزادی به گونه ای باشد که به سایر ارزش ها لطمه وارد نشود

وی بیان کرد: حد آزادی باید به گونه ای باشد که به سایر ارزش ها لطمه وارد نشود لذا گاهی فراز و فرودهایی در کشور به کارهای مهم مطبوعاتی لطمه می زند.

وی در خصوص دریافت مالیات از روزنامه ها گفت: نباید مالیات مالیاتی از رونامه ها دریافت شود و در این خصوص اگر این قانون اجرایی نمی شود نمایندگان هر شهر باید این موضوع را پیگیری کنند.