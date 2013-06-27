۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۴

عراقی زاده خبر داد:

پروژه فاضلاب بیرجند تا سه سال دیگر به پایان می رسد

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی گفت: با تحقق سرمایه گذاری بانک اکو پروژه فاضلاب بیرجند تا سه سال دیگر به پایان می رسد.

مجتبی عراقی زاده در گفتگو با مهر، اظهارداشت: با تحقق سرمایه گذاری 17 میلیون یورویی بانک اکو طرح فاضلاب بیرجند تا سه سال دیگر به پایان می رسد.

وی تعداد مشترکین فاضلاب بیرجند را  27 هزار مشترک عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون 50 درصد جمعیت شهری بیرجند تحت پوشش شبکه فاضلاب است.

عراقی زاده با اشاره به اینکه طی چهار سال اخیر اقدامات خوبی برای اجرای طرح فاضلاب شهری بیرجند انجام شده است، افزود: سرمایه گذاری بانک اکو در بیرجند قطعی شده و ظرف شش ماه آینده عملی می شود.

وی ادامه داد: با تحقق سرمایه گذاری این بانک فاز دوم فاضلاب بیرجند و انتقال آن انجام می شود.

به گفته وی خراسان جنوبی دومین استان کشور در راستای جذب سرمایه گذاری بانک اکو برای اجرای این طرح است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی تعداد مشترکین آب شهری استان را نیز 135 هزار مشترک اعلام کرد.

 

