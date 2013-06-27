790 اثر تاریخی گلستان ثبت ملی شد

قربان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین یک اثر استان بنام برج قابوس به ثبت جهانی رسید و دو گزینه پیشنهادی نیز برای ثبت جهانی داریم.

وی اظهار داشت: سومین دیوار تاریخی جهان به طول 1200 کیلومتر با عنوان دیوار تاریخی گرگان از جمله گزینه پیشنهادی برای ثبت در فهرست میراث جهانی است.

وی عنوان کرد: شهر تاریخی جرجان نیز از دیگر آثار تاریخی استان است که قابلیت ثبت رد فهرست آثار جهانی را دارد.

عباسی عنوان کرد: نگارستان ایران با 15 قوم و با آثار تاریخی وطبیعی فراوان را باید به کشور و جهان معرفی کنیم که ثبت جهانی آثار از جمله راههاست.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان با اشاره به وجود 60 آبشار کوچک و بزرگ گفت: از این رو گلستان به استان آبشاران نیز معروف شده است.

دو هزار و 500 اثر تاریخی و طبیعی در گلستان شناسایی شده است.