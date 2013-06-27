4 هزار طرح عمرانی در استان فارس فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین ظهر 5 شنبه در مراسم افتتاح کارخانه ذوب آهن پاسارگاد با بیان اینکه استان فارس طی چند سال گذشته شاهد اجرایی شدن پروژه های مختلفی بوده است افزود: طی دولت نهم و دهم اولین های استان فارس پیشرفتهای فراوانی داشته که در این میان می توان به طرح توسعه حرم مطهر احمدبن موسی (ع) بعد از 60 سال اشاره کرد.

وی افزود: این پروژه دارای ردیف بودجه مستقل است و هر ساله می توان نسبت به بهتر شدن وضعت اعتباری این پروژه امیدوار بود.

استاندار فارس افزود: تا قبل از دولت نهم هیچ اثری از خط آهن در استان فارس وجود نداشت اما طی دولت نهم و دهم خط آهن شیراز به اصفهان، شیراز، بوشهر، عسلویه و... راه اندازی و در حال ساخت است که این حرکت در استان فارس حرکت چشم گیر و بی نظیر است که طی دولت نهم و دهم انجام شده است.

صادق عابدین ادامه داد برای اولین بار در استان فارس در دولت دهم استخراج نفت از 12 چاه استان آغاز شد و همچنین به زودی راکتور آب سبک در نزدیکی شهر شیراز راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه امروز در استان فارس یک هزار مگابایت برق مازاد بر احتیاج وجود دارد یادآور شد سال 84 وضعیت استان فارس وارد کردن 800 مگابایت برق بود در حالی که امروز استان فارس یک هزار مگابایت برق مازاد تولید می کند.

استاندار فارس با اشاره به افزایش کاشی در این استان گفت: تا چند سال پیش تولید کاشی در استان فارس 5 میلیون متر مربع بود در حالی که امروز تولید استان به 55 میلیون مکعب در سال رسیده است.

صادق عابدین ادامه داد: امیدوارم دولت آینده خدمت رسانی به استان فارس را ادامه دهد و بتواند از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده لازم را ببرد.