صادرات 100 میلیون دلاری خراسان شمالی به افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباسقلی در نشست میز تخصصی کشوری افغانستان در بجنورد افزود: با توجه به قابلیت های خوب و ارزشمند این استان و نظر موافق طرف افغان، امیدواریم که این میزان صادرات طی دو سال آینده محقق شود.

وی ضعف برنامه ریزی در بازاریابی کالا و خدمات، عدم تحویل به موقع کالا و نبود بسته بندی مناسب برای کالاهای صادراتی را موجب از دست دادن بازار توسط تجار عنوان کرد و گفت: رفع این مشکلات و انجام کارهای کارشناسی و علمی در عرصه تجارت خارجی، می تواند زمینه دستیابی تجار و بازرگانان ایرانی به بازار های جهانی را دو چندان کند.

عباسقلی برپایی نمایشگاه‌های مختلف در این کشور را در راستای برای پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری مهم ارزیابی کرد و گفت: اتاق‌های بازرگانی در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کنند.

عباسقلی همچنین از سازمان سازمان صنعت، معدن و تجارت و استانداری خراسان شمالی خواست تا با حمایت از پایان نامه های دانشجویی مبنی بر شناسایی و معرفی بازار های کشورهای همسایه، برای رونق بخشیدن به صادرات این استان کمک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی در سال 91 ، بیش از41 میلیون دلار محصولات تولیدی به کشور افعانستان صادر کرده است.

افغانستان در بین 29 کشور وارد کننده محصولات خراسان شمالی پس از هندوستان، در جایگاه دوم قرار دارد.