4450 مبلغ سال گذشته به سراسر استان قزوین اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی نعمت الهي در این باره اظهارداشت: بعد از انقلاب شکوهمند اسلامي که يک انقلاب فرهنگي بود احساس شد که بايد ظرفيت هاي ديني و فرهنگي در کشور ساماندهي شود.

وي افزود: برخي از فرهنگ هاي اصيل ديني ما مورد غفلت قرار داده شده بود که با ابتکار معمار کبير انقلاب تشکيلاتي را به نام شوراي تبليغات تأسيس کردند که بعدها با نام سازمان تبليغات اسلامي نامگذاري شد.

حجت الاسلام نعمت الهي بيان کرد: مهمترين حوزه هايي که در تبليغات نقش دارد موضوع شبکه تبليغ، ساماندهي مداحان، مساجد بوده است.

وي تصریح کرد: هدف اصلي سازمان تبليغات اسلامي در سه محور نظارت،هدايت و حمايت مجموعه ها قرار دارد.

مديرکل سازمان تبليغات اسلامي قزوين گفت: يکي از ويژگي هاي سازمان تبليغات اسلامي در خصوص پر کردن اوقات فراغت، توجه به نيازهاي جامعه و ارتباط برقرار کردن با نسل جوان و نوجوان است.

وي ادامه داد: ۱۰۰ روستا در استان و ۲۵ شهر در حوزه برنامه هاي اوقات فراغت فعال اند و مجوعاً ۱۲۰ هسته فرهنگي و ۱۰۰ بوستان کودک و نوجوان در استان داريم که با ۲۲۰ مربي برنامه هاي آنان پوشش داده مي شود.

حجت الاسلام نعمت الهي اظهارداشت: دشمن در بحث تهاجم فرهنگي جدي است و ما بايد براي مقابله با جنگ نرم دشمن، از مکانيزم خود آنها استفاده کنيم.

وي در ادامه افزود: ورود در فضاي آي تي و وب براي هيئت هاي مذهبي و تشکل هاي قرآني در دستور کار بوده است کلاس هاي شبهه شناسي نيز براي جوانان برگزار شده است.

مدير کل سازمان تبليغات اسلامي قزوين بيان کرد: يکي از وظايف اصلي سازمان تبليغات اسلامي،شبکه تبليغ است که در آن مبلغيني به صورت ثابت حضور دارند که تبليغ مقطعي است که در ماه مبارک رمضان و مناسبت ها است و در سال گذشته، چهار هزار و ۴۵۰ مبلغ در سراسر استان اعزام کرده ايم.

وي تصريح کرد: سياستگذاري، برنامه ريزي، هدايت، سازماندهي، پشتيباني و نظارت بر تبليغات ديني مردمي تلاش در جهت احياء و اشاعه معارف و فرهنگ اسلامي، تأسيس مراکز اطلاع رساني تخصصي، تبليغي و ديني ساماندهي و اعزام مبلغ به داخل و خارج از کشور و نظارت بر چاپ و نشر قرآن کريم و انجام فعاليت هاي قرآني از جمله وظايف سازمان تبليغات اسلامي است.