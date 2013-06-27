به گزارش خبرنگار مهر، محمدربیع احمدخانی ظهر پنشجنبه در مراسم طرح ایستگاه مطالعه افزود: طرح ایستگاههای مطالعه در راستای تبیین منویات مقام معظم رهبری در زمینه دسترسپذیرسازی کتاب برای اقشار مختلف مردم و تأکید ایشان درخصوص توسعه کتابخانهای و علمآموزی، تولید علم و افزایش معلومات عمومی جامعه و همچنین ارتقاء فرهنگ عمومی با رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی اجرا میشود.
وی با اشاره به اهداف راهاندازی این طرح ادامه داد: در این طرح که با هدف افزایش سطح تماس با جامعه، هدایت افکار عمومی و ترویج مطالعه مفید و افزایش گرایش شهروندان به استفاده مفید از وقت تدوین شده است.
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان گفت: مراکز پر رفت و آمد در سطح جامعه شناسایی شده و با کتابهای مفید و مورد علاقه شهروندان تجهیز میگردد، به طوری که در هر مرکز پررفت و آمد در سطح شهر از جمله پایانههای مسافربری، مراکز بهداشتی و درمانی، مساجد و اماکن متبرکه، مراکز تفریحی و سرگرمی و توریستی، قفسه کتابی تحت عنوان ایستگاه مطالعه قرار داده میشود که شهروندان میتوانند با مراجعه حضوری کتاب مورد علاقه خود را از آنجا برداشته و مطالعه کنند و در نهایت به یکی از ایستگاههای مطالعه برگردانند.
احمدخانی تصریح کرد: در انتخاب منابع این طرح که برای مقاطع سنی (کودک، نوجوان و بزرگسال) برنامهریزی شده است. همچنین در این زمینه گروهی از اساتید مطرح حوزه و دانشگاه شرکت دارند و تلاش شده است تا در هر دوره موضوعات متنوعی نظیر دین، ادبیات، تاریخ، زن و خانواده و علوم و فنون استفاده شود.
وی گفت: در این طرح از قفسههای ویژهای استفاده میشود که قابلیت نگهداری حدود 50 نسخه از هر عنوان کتاب را دارد و 15 عنوان کتاب در موضوعات خود به طور همزمان قابل رؤیت میباشد. همچنین این قفسه به گونهای است که ضمن جلب توجه مخاطبان امکان فعالیتهای تبلیغاتی و ترویجی در حوزه کتاب و کتابخوانی را نیز فراهم میآورد.
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان در ادامه افزود: در این طرح هر فردی میتواند با مراجعه به ایستگاههای مطالعه، کتابهای مورد علاقه خود را انتخاب و در محل ایستگاه یا هر محل دیگری مطالعه کرده و حداکثر پس از 15 روز به هر یک از ایستگاههای مطالعه و یا به کتابانههای عمومی استان عودت دهد. همچنین در قسمت پایین هر ایستگاه مطالعه نیز محلی برای بازگرداندن کتابهای مطالعه در نظر گرفته شده است.
احمدخانی افزود: این طرح در 9 نقطه از شهر زنجان از جمله ایستگاه راهآهن، بانک ملی شعبه سبزه میدان، بانک صادرات شعبه میدان آزادی، آستان مقدس امام زاده سید ابراهیم، استانداری، صدا و سیمای مرکز زنجان، معاونت برنامهریزی استانداری و بیمارستان امام حسین(ع) راهاندازی شده است.
وی تصریح کرد: یک شعار برای این طرحها مشخص شده است با عنوان «هر شهروند یک کتابدار است» و ضمانت اجرایی این طرح هم اعتماد عمومی اعلام شده است. به طوری که هیچ کتابداری در این طرح وجود ندارد و همه مراجعه کنندگان میتوانند با حضور در این مکانها از این طرحها استفاده کنند.
نظر شما