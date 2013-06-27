به گزارش خبرنگار مهر، محمدربیع احمدخانی ظهر پنشجنبه در مراسم طرح ایستگاه مطالعه افزود: طرح ایستگاه‎های مطالعه در راستای تبیین منویات مقام معظم رهبری در زمینه دسترس‌پذیرسازی کتاب برای اقشار مختلف مردم و تأکید ایشان درخصوص توسعه کتابخانه‌ای و علم‎آموزی، تولید علم و افزایش معلومات عمومی جامعه و همچنین ارتقاء فرهنگ عمومی با رویکرد کاهش آسیب‎های اجتماعی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اهداف راه‎اندازی این طرح ادامه داد: در این طرح که با هدف افزایش سطح تماس با جامعه، هدایت افکار عمومی و ترویج مطالعه مفید و افزایش گرایش شهروندان به استفاده مفید از وقت تدوین شده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان گفت: مراکز پر رفت و آمد در سطح جامعه شناسایی شده و با کتاب‎های مفید و مورد علاقه شهروندان تجهیز می‎گردد، به طوری که در هر مرکز پررفت و آمد در سطح شهر از جمله پایانه‎های مسافربری، مراکز بهداشتی و درمانی، مساجد و اماکن متبرکه، مراکز تفریحی و سرگرمی و توریستی، قفسه کتابی تحت عنوان ایستگاه مطالعه قرار داده می‌شود که شهروندان می‎توانند با مراجعه حضوری کتاب مورد علاقه خود را از آنجا برداشته و مطالعه کنند و در نهایت به یکی از ایستگاه‎های مطالعه برگردانند.

احمدخانی تصریح کرد: در انتخاب منابع این طرح که برای مقاطع سنی (کودک، نوجوان و بزرگسال) برنامه‌ریزی شده است. همچنین در این زمینه گروهی از اساتید مطرح حوزه و دانشگاه شرکت دارند و تلاش شده است تا در هر دوره موضوعات متنوعی نظیر دین، ادبیات، تاریخ، زن و خانواده و علوم و فنون استفاده شود.

وی گفت: در این طرح از قفسه‎های ویژه‎ای استفاده می‌شود که قابلیت نگهداری حدود 50 نسخه از هر عنوان کتاب را دارد و 15 عنوان کتاب در موضوعات خود به طور همزمان قابل رؤیت می‌باشد. همچنین این قفسه به گونه‎ای است که ضمن جلب توجه مخاطبان امکان فعالیت‎های تبلیغاتی و ترویجی در حوزه کتاب و کتابخوانی را نیز فراهم می‌آورد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان در ادامه افزود: در این طرح هر فردی می‎تواند با مراجعه به ایستگاه‏های مطالعه، کتاب‎های مورد علاقه خود را انتخاب و در محل ایستگاه یا هر محل دیگری مطالعه کرده و حداکثر پس از 15 روز به هر یک از ایستگاه‎های مطالعه و یا به کتاب‎انه‎های عمومی استان عودت دهد. همچنین در قسمت پایین هر ایستگاه مطالعه نیز محلی برای بازگرداندن کتاب‎های مطالعه در نظر گرفته شده است.

احمدخانی افزود: این طرح در 9 نقطه از شهر زنجان از جمله ایستگاه راه‎آهن، بانک ملی شعبه سبزه میدان، بانک صادرات شعبه میدان آزادی، آستان مقدس امام زاده سید ابراهیم، استانداری، صدا و سیمای مرکز زنجان، معاونت برنامه‌ریزی استانداری و بیمارستان امام حسین(ع) راه‎اندازی شده است.

وی تصریح کرد: یک شعار برای این طرح‎ها مشخص شده است با عنوان «هر شهروند یک کتابدار است» و ضمانت اجرایی این طرح هم اعتماد عمومی اعلام شده است. به طوری که هیچ کتابداری در این طرح وجود ندارد و همه مراجعه کنندگان می‎توانند با حضور در این مکان‎ها از این طرح‎ها استفاده کنند.