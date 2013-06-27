به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر صادقی، دروازهبان سابق تیم ذوبآهن در ابتدای نقل و انتقالات فصل گذشته از ذوبآهن جدا شد و به تیم سپاهان، همشهری ذوبآهن پیوست.
این دروازهبان که با حاشیههای بسیاری به تیم سپاهان پیوست، پس از گذارندن یک نیمفصل پرانتقاد، با حضور شهاب گردان در تیم سپاهان نیمکتنشین شد و در نیم فصل دوم فصل گذشته تنها یک بازی برای سپاهان به میدان رفت.
صادقی که با تیم اصفهانی قراردادی دو ساله امضا کرد، با جذب رحمان احمدی از سوی تیم سپاهان و ماندن شهاب گردان در این تیم، حالا در صدد جدایی از سپاهان برآمده و با چند تیم مذاکراتی داشته است.
این دروازهبان با مسئولان باشگاه ذوبآهن برای فصل آینده مذاکره کرده است و ذوبیها در صدد هستند که او را برای فصل آینده به خدمت بگیرند.
صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر اظهار داشت: در تلاشم که رضایتنامهام را از مسئولان سپاهان بگیرم و در صورتی که توافقات نهایی با باشگاه ذوبآهن صورت گیرد، به این تیم اصفهانی بپیوندم و فصل خوبی را در تیم ذوبآهن پشت سر بگذارم.
وی با انتقاد از مسئولان سپاهان بیان داشت: متاسفانه مسئولان سپاهان خیلی دیر به من گفتند که مرا نمیخواهند و همین مسئله باعث شد من چند پیشنهاد آسیاییام را به خاطر سپاهان رد کنم و حالا تیمهای زیادی برای من باقی نماندهاند اما ذوبآهن تیم سابق خودم است و دوست دارم که به این تیم بازگردم.
دروازهبان سپاهان بیان داشت: من با سپاهان برای فصل آینده قرارداد دارم اما از مسئولان باشگاه خواستهام که رضایتنامه مرا صادر کنند و امیدوارم که مدیران سپاهان هرچه سریعتر رضایتنامه مرا صادر کنند.
