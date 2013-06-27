ضرورت تجاری سازی گردشگری در لرستان/ احداث کمپ های گردشگری بی نتیجه ماند

بهزاد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت های توسعه صنعت گردشگری در استان اظهار داشت: ارتباط بخش سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه گردشگری از نیازها در این بخش است.

وی با تاکید بر اینکه بخش نرم افزاری کار برای تکمیل فعالیتهای سخت افزاری اهمیت دارد، ادامه داد: دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان به عنوان یک واحد ستادی می تواند در این میان نقش هماهنگ کننده را ایفا کند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با بیان اینکه ما در مجموعه خود آمادگی داریم که مباحث اجرایی و عملی را پیگیری کنیم، بیان داشت: باید به سمت تجاری کردن حوزه گردشگری در استان و کسب درآمد پایدار از این حوزه حرکت کنیم.

منصوری با بیان اینکه متاسفانه در استان لرستان بخش خصوصی آنچنان که باید و شاید توان مالی ورود به این حوزه را ندارد، بیان داشت: با این وجود شاهد اقدامات خوبی در این زمینه بوده ایم به طوریکه هتل داران استان برنامه های خوبی را در این راستا تدارک دیده اند.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت ها برای توسعه بخش گردشگری استان، افزود: سعی می کنیم در جلسات آینده کمیته رونق گردشگری در استان از همه دست اندرکاران دعوت کنیم و به نتایج عملیاتی برسیم.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با بیان اینکه کارهای مطالعاتی خوبی در قالب برنامه سوم و چهارم توسعه صورت گرفته است، افزود: در این راستا سند آمایش و سند اشتغال و سرمایه گذاری استان نیز تدوین و رویکردها در این اسناد مشخص شده است که می توانیم به عنوان چراغ راه از آنها استفاده کنیم.

منصوری همچنین از عملکرد میراث فرهنگی در این زمینه گلایه کرد و بیان داشت: سه سال پیش ما مصوباتی مبنی برای ایجاد 18 کمپ گردشگری در استان داشتیم که هنوز شاهد خروجی این مصوبات نبوده ایم.

وی ادامه داد: امیدواریم این مصوبات به نتیجه رسیده باشد و ما بی اطلاع باشیم چرا که احداث این کمپ های گردشگری می تواند در راستای رونق این صنعت موثر باشد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان همچنین از تشکیل جلسات درون سازمانی با مجموعه تدوین بودجه استانداری خبر داد و بیان داشت: تلاش خواهیم کرد از ظرفیت اعتبارات موجود در این بخش در راستای توسعه فعالیتهای گردشگری استفاده کنیم.

منصوری یادآور شد: در مجموع باید گفت که وضعیت کنونی در این صنعت مورد رضایت نیست و ضرورت دارد اهتمام و جدیت بیشتری به خرج داده شود.