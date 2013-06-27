دولت احمدی نژاد نگاه امنیتی به خوزستان را برداشت

حجت الاسلام و المسلمین جابر بوعذار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان خوزستان در طول هشت سال دفاع مقدس، لطمات جبران ناپذیری دید و اغلب زیرساختها و شرکتهای بزرگ تولیدی آن از بین رفتند به همین دلیل شکوفایی قبل از جنگ در این استان به صورت کامل از بین رفت.



وی افزود: به همین دلیل انتظار می رفت دولتها بعد از پایان جنگ برای احیای شکوفایی از دست رفته این استان به صورت جدی وارد کار و فعالیت شوند ولی وجود یک مصوبه ناشیانه، فرصت شکوفایی و توسعه را استان خوزستان گرفت. متاسفانه در یکی از این دولت ها مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت هرگونه سرمایه گذاری در استان به علت مسائل امنیتی ابلاغ شد که خوزستان را سالها از مسیر توسعه و فعالیت دور کرد.



حجت الاسلام بوعذار عنوان کرد: این عدم سرمایه گذاری باعث شد روند بیکاری در خوزستان که زخم های جنگ، تن آن را به شدت زخمی کرده بودند تشدید شود و اغلب جوانان این استان به علت نبود سرمایه گذاری مناسب در خوزستان به خیل عظیم بیکاران بپیوندند که از بابت این کار، نسل جوان استان به شدت آسیب دید.



امام جمعه هویزه تصریح کرد: استدلال هم این بود که به علت اینکه خوزستان یک استان مرزی با کشور عراق است که به راحتی از سوی این کشور مورد حمله قرار می گیرد هر گونه سرمایه گذاری کلان در این استان به صرفه نیست. این مصوبه ظلم بزرگی به مردم و استان وارد کرد؛ ولی از حق نباید گذشت که دولت محمود احمدی نژاد این شهامت را داشت که این مصوبه را لغو کند به گونه ای که در سالهای اخیر، شاهد رونق گرفتن سرمایه گذاری برای ساخت طرحهای بزرگ در استان شده ایم.



حجت الاسلام بوعذار عنوان کرد: هر چند هنوز برخی از این طرحها و پروژه ها به بهره برداری نرسید ولی همین که این مصوبه تبعیض آمیز، لغو شد یک قدم اساسی برای رسیدن خوزستان به توسعه و پیشرفت به شمار می رود.



رئیس شورای فرهنگ عمومی هویزه اضافه کرد: از دولت جدید نیز انتظار داریم نگاه خاصی به خوزستان و شهرهای محروم آن داشته باشد زیرا این شهر هنوز از تبعات بی شمار جنگ در رنج است و نیاز به تزریق اعتبارات بیشتر برای رسیدن به توسعه همانند سایر استانهای کشور است که از برکت پیروزی انقلاب اسلامی به رشد و توسعه دست یافته اند.

