آثار هنرمند مینابی به جشنواره عکس "انسان – اعتیاد" در مشهد مقدس راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اوژند در خصوص تعداد آثار راه یافته به نخستین جشنواره سراسری عکس (انسان – اعتیاد) گفت: این جشنواره با ارسال1200 اثر از 183عکاس از ۳۶ شهرستان سراسر کشور شروع به کار کرد که از بین آثار ارسالی تنها 40 اثر از 31 عکاس جواز حضور به بخش مسابقه جشنواره را دریافت کردند.

وی افزود: هیئت داوران متشکل از فرامرز عامل بردبار، حمیدرضا گیلانی‌فر، مرتضی لطفی، سیدعلی سیدی و قدیر وقاری شورچه؛ منصور وحدانی از شهرستان میناب را شایسته حضور در بخش مسابقه جشنواره دانستند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میناب اذعان داشت: هنرمندان این شهرستان همیشه حضوری فعال در عرصه های مختلف فرهنگی و هنری به خصوص جشنواره های (استانی، منطقه ای و بین الملی) داشته و باعث کسب افتخار برای استان و مردم میناب بوده اند.

رضا اوژند خاطر نشان کرد: باتوجه به کمبود فضاهای فرهنگی شهرستان میناب و حضور چشم گیر هنرمندان مینابی در جشنواره های مختلف فرهنگی وهنری امیدواریم با مساعدت مسئولان حداقل نیازهای ضروری هنرمندان( احدث مجتمع فرهنگی - هنری و نگارخانه )تأمین شود تا هنرمندان بتوانند آن طور که شایسته است به فعالیت های فرهنگی، ارائه آثار و تولیدات خود بپردازند.

وی ادامه داد: مراسم افتتاح نمایشگاه عکس و إهدای جوایز به برگزیدگان هم زمان با برگزاری همایش پیشگیری از اعتیاد امروز پنج شنبه ششم تیرماه ۹۲ در سالن فردوسی و نگارخانه‌ جهاد دانشگاهی مشهد واقع در خیابان ابن‌سینا، سه‌راه ادبیات، ساختمان جهاد دانشگاهی برپا می‌شود.

در میان40 اثر راه یافته به نخستین جشنواره سراسری عکس(انسان – اعتیاد) آثار رضا فتحی مقدم، هنرمند بندرعباسی نیز به چشم می خورد.