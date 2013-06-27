کشف محموله مواد مخدر شیشه قبل از ورود به یاسوج/ دستگیری سه قاچاقچی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بالش‌زر صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پس از اطلاع پلیس از انتقال مقادیری مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه به استان، بلافاصله برخورد و مقابله با این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: با هماهنگی دستگاه قضایی تیم‌های ویژ‌ه‌ای به ورودی های استان اعزام شدند و هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور اصفهان به یاسوج، محموله مواد مخدر کشف و ضبط شد.

بالش زر عنوان کرد: در این عملیات سه مرد و یک زن دستگیر شدند و مقدار یک کیلو و چهار گرم شیشه در خودروی آنان کشف و ضبط شد.

وی گفت: دستگیرشدگان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.