میزان درآمد گلستان به 206 میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت پیش از ظهر پنجشنبه در شوراي اداري استان گفت: تحقق درآمد 206 ميليارد توماني استان در سال 92 نياز به بسيج و كمك همگاني دستگاه هاي استان دارد.

وي افزود: بخاطر وجود تحريم هاي اقتصادي عليه ايران بايد درآمدهاي غير نفتي افزايش يابد و به درآمدهاي نفتي وابستگي كمتري داشته باشيم.

قناعت ادامه داد: در بحث ذخيره گندم در استان نيز بايد 300 هزار تن گندم مورد نياز استان تا تيرماه 93 ذخيره شود كه تاكنون 296 هزار تن ذخيره شده است.

وي با اشاره به نزديكي ماه مبارك رمضان گفت: جلسات تنظيم بازار با قوت برگزار مي شود و با توجه به نزديكي ماه مبارك رمضان بايد نظارت ها افزايش يافته و كنترل بازار براي تامين مايحتاج مردم انجام شود.

استاندار گلستان با اشاره به درادامه گفت: ساماندهي و ارزيابي توسعه آمايش استان از كارهاي بزرگ معاونت برنامه ريزي نهاد رياست جمهوري است كه در استانها نيز معاونان برنامه ريزي استانداران مكلف به اجراي آن شده اند.

قناعت خاطر نشان كرد: مقدمات ايجاد شده است و براي تكميل اطلاعات همه بايد پاي كار باشند و هرچه اطلاعات بيشتري جمع آوري شود موفقيت طرح بيشتر خواهد بود، به ويژه بايد كارشناساني از دستگاه هاي اجرايي معرفي شوند كه مرتبط و خبره بوده و ذوق اينكار را داشته باشند.

وي در ادامه به نامگذاري نيمه شعبان به روز سربازان گمنام امام زمان اشاره كرد و گفت: مخفي بودن و ويژه بودن فعاليت اين سربازان از مظلوميت آنهاست كه به دليل امنيتي بودن موارد اين فعاليت ها ديده نمي شوند.

استاندار گلستان اذعان داشت: در همين استان نيز اين افراد نقش خوبي را ايفا كيده اند و، جامعه اطلاعاتي استان و به ويژه اداره كل اطلاعات استان، در رصد موضوعات خاص امنيتي خوش درخشيدند و هم افزايي هايي كه اين مجموعه دارند تعامل سازنده اي ايجاد كرده است كه موجب شده در استان فضايي امن و با نشاط داشته باشيم.