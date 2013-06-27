توسعه چشمگیر ورزش در آذربایجان شرقی / به ورزش بانوان بهای بیشتری داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی قبل از ظهر پنج شنبه در دیدار با اعضای هیئت های ورزشی اظهار داشت: با وجود اینکه امکانات ورزشکاران استان نسبت به بسیاری از ورزشکاران کشورهای اروپایی ناچیز است اما همواره در عرصه های بین المللی شاهد پیروی ورزشکاران کشورمان در برابر بسیاری از کشورهای دیگر هستیم که این امر اراده قوی ورزشکاران کشور را نشان می دهد.

وی با تقدیر از مدیریت مناسب مالی توسط هیئت های ورزشی در طول سال گذشته گفت: در سال 91 به دلیل وجود تحریم ها تنها 18 درصد از کل بودجه استان تخصیص یافت و علاوه بر آن موضوع زلزله سبب شد بیشتر بودجه تخصیصی به این مناطق تعلق گیرد.

بیگی ادامه داد: همه این عوامل سبب شد تا در سال گذشته با کمبود بودجه به ویژه در بخش های ورزشی مواجه باشیم اما با مدیریت صحیح روسای هیئت ها توانستیم از این سد محکم نیز به موفقیت عبور کنیم.

وی با بیان اینکه توجه به مسائل اخلاقی در ورزش امری ضروری است، گفت: باید علاوه بر کسب قهرمانی و درخشیدن در عرصه های بین المللی اخلاق و معنویت را در تمامی صحنه های ورزشی رعایت کنیم و نباید نسبت به این دو عنصر مهم بیگانه باشیم.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: مشکلاتی که برای تیم های شهرداری تبریز به وجود آمد ناشی از ضعف سیاست گذاری در این زمینه بود اما در این میان مسئولان باید توجه داشته باشند با این کار، سبب از دست رفتن اعتماد مردم می شوند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به ورزش بانوان نیز گفت: امکانات ورزشی که در اختیار آقایان در استان قرار گرفته است باید به بانوان نیز تعلق گیرد زیرا بانوان نیز طی سال های گذشته توانسته اند همپای ورزشکاران مرد به پیش بروند و افتخارات زیادی برای استان کسب کنند.