۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۳۳

هادربادی:

2000 هکتار آبیاری تحت فشار در خراسان جنوبی اجرا شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از اجرای بیش از دو هزار هکتار آبیاری تحت فشار در سطح اراضی استان خبر داد.

غلامرضا هادربادی در گفتگو با مهر، اظهارداشت:  تاکنون دو هزار و 500 هکتار آبیاری تحت فشار در سطح اراضی استان اجرا شده است.

 وی همچنین از در دست اجرا بودن یک هزار هکتار آبیاری تحت فشار در اراضی استان خبر داد.

هادربادی با بیان اینکه اجرای کشاورزی حفاظتی در استان  نیز آغاز شده است، افزود: در این راستا الگوی کشت کشاورزی تغییر کرده و محصولات کم آب جایگزین محصولاتی می شوند که به آب زیادی نیاز دارند.

وی ادامه داد: در این  راستا 180 هزار تن تولید خربزه و هندوانه  که نیاز به آب زیادی دارند حذف شده و به جای آن عناب، زرشک و علوفه کشت شده است.

هادربادی با اشاره به اینکه براساس آمار رسمی از مرکز آمار ایران اشتغال بخش کشاورزی در استان هفت درصد رشد داشته است، اظهارداشت: اشتغال این بخش 30.2 درصد در سال 90 بوده که در سال گذشته به 37 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هم اکنون 50 درصد جمعیت خراسان جنوبی بهره بردار بخش کشاورزی هستند، گفت: 20 درصد ارزش افزوده استان از بخش کشاورزی است.

