زمان انتشار سوالات کنکورهای پنجگانه 92 اعلام شد/ توزیع دفترچه ها در رنگهای مختلف

حسین توکلی - سخنگوی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان انتشار سوالات هر یک از گروههای آزمایشی، گفت: دو ساعت بعد از برگزاری کنکور هر یک از گروههای آزمایشی پنجگانه، سوالات روی سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد.

زمان انتشار سوالات هر گروه و رنگ دفترچه ها

وی درباره انتشار سوالات به ترتیب زمان برگزاری کنکورها، اظهار داشت: سوالات گروه ریاضی که دفترچه آن با رنگ سبز بین داوطلبان توزیع شد و آزمون آن ساعت 12 امروز پنجشنبه به پایان رسید، ساعت 14:10 امروز منتشر می شود.

به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، آزمون گروه آزمایشی هنر که داوطلبانش دفترچه های صورتی رنگ را ساعت 15 امروز پنجشنبه دریافت خواهند کرد، پس از 240 دقیقه پاسخگویی به سوالات ساعت 19:30 دقیقه امروز به پایان می رسد و سوالات ساعت 21:30 دقیقه امشب منتشر می شود.

توکلی درباره گروه آزمایشی تجربی که امسال با 47 درصد افزایش شرکت کننده مواجه بوده، گفت: کنکور گروه آزمایشی علوم تجربی راس ساعت 8 صبح فردا جمعه 7 تیر در سراسر کشور با توزیع دفترچه های آبی رنگ آغاز می شود، داوطلبان در مدت زمان 250 دقیقه می توانند به سوالات پاسخ دهند و فرایند آزمون راس ساعت 12:10 دقیقه به پایان می رسد، سوالات هم ساعت 14:10 دقیقه فردا منتشر خواهد شد.

وی درباره بهیارانی که در این آزمون شرکت می کنند، اظهار داشت: بهیارانی که در آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی شرکت می کنند، لازم است به 50 سوال در مدت زمان 30 دقیقه پاسخ دهند که آزمون برای این داوطلبان راس ساعت 12:40 دقیقه فردا ظهر به پایان می رسد.

سخنگوی سازمان سنجش درباره گروه آزمایشی زبان انگلیسی، گفت: آزمون زبان انگلیسی با دفترچه های نارنجی رنگ از ساعت 15 فردا جمعه 7 تیر میان داوطلبان توزیع می شود، در این آزمون شرکت کنندگان علاوه بر پاسخگویی به سوالات عمومی، لازم است به سوالات اختصاصی نیز پاسخ دهند.

توکلی درباره یک استثناء در آزمون زبان انگلیسی، اظهار داشت: تنها داوطلبان زبانهای روسی و ایتالیایی هستند که نباید دفترچه سوالات اختصاصی را دریافت کنند، این عده از داوطلبان صرفاً به سوالات آزمون عمومی پاسخ خواهند داد.

به گفته وی، داوطلبان زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی موظف هستند علاوه بر دریافت دفترچه سوالات عمومی، به سوالات اختصاصی نیز پاسخ دهند.

مشاور عالی سازمان سنجش، افزود: کنکور گروه زبان انگلیسی با مدت زمان 180 دقیقه راس ساعت 18:30 عصر فردا به پایان می رسد و سوالات ساعت 20:30 در سامانه سنجش قرار می گیرد.

توکلی همچنین درباره آخرین کنکور گروه آزمایشی یعنی علوم انسانی که صبح شنبه 8 تیر برگزار می شود، گفت: داوطلبان در مدت زمان 240 دقیقه به سوالاتی که در دفترچه های قرمز رنگ قرار گرفته اند، پاسخ خواهند داد.

سخنگوی سازمان سنجش، درباره آن دسته از داوطلبانی که دارای مدرک پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی هستند و در کنکور گروه علوم انسانی شرکت کرده اند، خاطرنشان کرد: این داوطلبان در روز شنبه 8 تیر لازم است به سوالات اصول عقاید و فقه در مدت 20 دقیقه پاسخ دهند.

وی زمان انتشار سوالات گروه علوم انسانی را ساعت 14:10 دقیقه شنبه 8 تیر اعلام کرد.

زمان انتشار کلید سوالات و اعلام نتایج اولیه

به گفته این مقام مسئول سازمان سنجش، کلید سوالات هر پنج گروه آزمایشی عصر یکشنبه 9 تیر در سامانه سازمان منتشر می شود.

توکلی درباره زمان انتخاب رشته، یادآوری کرد: پس از اعلام نتایج اولیه در 12 مرداد، پذیرفته شدگان برای مرحله انتخاب رشته طی روزهای 17 تا 22 مرداد حق انتخاب 100 کد رشته محل را دارند.