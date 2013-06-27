۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۳۲

در سال جاري/

سرمايه گذاري صنعتي در خراسان رضوی به 650 ميليارد تومان افزايش می یابد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئيس سازمان صنعت و معدن خراسان رضوي گفت: در حال حاضر 317 فقره جواز تاسيس صنعتي با پيشرفت بالاي 60 درصد وجود دارد كه در صورت بهره برداري 650 ميليارد تومان به رقم سرمايه گذاري صنعتي استان اضافه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر فخر موحدي با حضور روسا و نمايندگان دستگاه هاي مرتبط و تشكل هاي بخش خصوصي و خبرنگاران رسانه هاي گروهي اظهار داشت: در حال حاضر 4 هزار و 361  فقره جواز تاسيس صنعتي داراي اعتبار با سرمايه گذاري 19 هزار و 400  ميليارد تومان و اشتغال بيش از 129 هزار نفر در استان وجود دارد.

وي افزود: بر اساس اولويت سنجي كه از سال 87  شروع شده است، جوازهاي تاسيس توليدي و صنعتي در 2 گروه داراي اولويت سرمايه گذاري و فاقد اولويت سرمايه گذاري قرار گرفته اند.

فخرموحدي تصريح كرد: 5 هزار و 945  واحد توليدي صنعتي با سرمايه گذاري 92 هزار ميليارد ريال و اشتغال بيش از 188 هزار نفر در استان وجود دارد و در سال جاري نيز تا كنون 38  فقره پروانه بهره برداري با سرمايه گذاري 766  ميليارد ريال و اشتغال 721  نفر صادر شده است.

وي با تاكيد بر اينكه اتمام پروژه هاي نيمه تمام در سال 92 با همكاري همه دستگاههاي ذيربط در دستور كار قرار دارد گفت: با اتمام اين پروژه ها بيش از 2 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري به ميزان سرمايه گذاري ثبت شده تا كنون اضافه خواهد شد.

فخر موحدي با اشاره به اينكه مشكلات واحدهاي توليدي استان در كارگروه ستاد تسهيل امور واحدهاي توليدي با همراهي و تلاش گروههاي كاري 5 گانه به حداقل مي رسد افزود : در قالب اين ستاد تا كنون  132  جلسه تشكيل و 600 مصوبه نيز صادر شده است كه بيش از 70  درصد مصوبات اجرائي شده يا در دست اجرا است.

وي اظهار داشت: در سال گذشته 100 ميليارد تومان تسهيلات سرمايه در گردش از محل صيانت از توليد براي كمك به تامين نقدينگي واحدهاي توليدي استان پيش بيني شد كه واحدهايي كه نياز به اين تسهيلات داشتند تا سقف 500 ميليون تومان به بانك هاي عامل معرفي شده اند.

فخر موحدي افزود:  187  درخواست از متقاضيان در مورد اعتبارات صندوق توسعه ملي به ارزش 800  ميليارد تومان به تصويب رسيده و به كارگروه كشوري ارسال شده است.

فخر موحدي بيان داشت: بيش از 59  درصد سرمايه گذاري استان مربوط به 291  فقره پروانه بهره برداري است كه اين رقم معادل 5  هزار و  483   ميليارد تومان سرمايه است.

وي به اقدامات انجام شده در خصوص تدوين سند توسعه معدن اشاره كرد و گفت : طرح اين سند ، تدوين شده و در انتظار تصويب كليات است.

وي تصريح كرد: ذخاير استراتژيك سنگ آهن سنگان و شركت هاي مهم فولاد سازي، از قابليت هاي مهم استان در اين بخش است كه مورد نگاه ويژه قرار گرفته است.

