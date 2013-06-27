بررسی وضعیت 4434 زندانی شهریاری در سال گذشته/ 164 زندانی آزاد شدند

خسرو طاووسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به شهادت آیت الله بهشتی و هفته قوه قضائیه اظهار داشت: نقش موثر و بنیادین شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی و شکل گیری دستگاه قضایی کشور بر پایه عدالت و دین داری، بر کسی پوشیده نیست و در واقع می توان این شهید بزرگوار را معمار نوین دستگاه قضایی کشور دانست.

این مسئول عنوان کرد: شهادت آیت الله بهشتی و یارانش، خسران و فقدان عظیمی برای انقلاب اسلامی بود اما با وجود اینکه دشمنان قصد داشتند با ترور مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی و افراد شاخصی که از ستونهای استوار نظام و انقلاب بودند کشور را دچار بحران کنند، خون پاک و مطهر شهدایی همچون بهشتی موجب تقویت نظام شد و راه این شهیدان ادامه پیدا کرد.

54 مورد بازدید از زندانهای استان تهران طی سال گذشته

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضایی شهریار، متذکر شد: به منظور رسیدگی به امور قضایی شهروندان و رفع مشکلات موجود در این زمینه به ویژه در حوزه زندانیان و حمایت از خانواده های بی سرپرست آنان، اقداماتی طی سالجاری صورت گرفت که از آن جمله می توان به بازدیدهای مستمر از زندانهای استان و بررسی وضعیت زندانیان این شهرستان اشاره کرد.

طاووسی ادامه داد: در این راستا طی سال گذشته به همراه قضات دادگستری شهرستان، 54 مورد بازدید از زندانهای استان به عمل آمد که طی این بازدیدها وضعیت چهار هزار و 434 زندانی مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه منجر به آزادی و کاهش محکومیت تعدادی از این افراد شد.

این مسئول بیان کرد: در این زمینه 164 زندانی آزاد شدند که 44 نفر از آنها محکومین مالی بوده اند.

تسریع در روند رسیدگی به امور مراجعان؛ اولویت دستگاه قضایی شهریار

دادستان شهریار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که بهره مندی از سیستم مدیریت پرونده های قضایی جهت تسریع در انجام امور و کاهش اطاله دادرسی موثر است، گفت: یکی از سیاستگذاریهای دستگاه قضا، بهره مندی از سیستم مدیریت پرونده های قضایی (cms) جهت تسریع و دقت بیشتر در انجام امور و کاهش اطاله دادرسی است که در این راستا شاکله دادگستری شهرستان از نگاه نرم افزاری تغییر کرده و با این سیاستگذاری همسو شده است.

وی افزود: در حال حاضر اقدامات لازم جهت روان سازی امور مراجعین در دست اجرا است و مراجعه کنندگان با استفاده از این سیستم و وارد کردن رمز 16 رقمی موجود در پرونده خود، می توانند در جریان اطلاعات کامل پرونده از آغاز تا پایان دادرسی قرار گیرند.

طاووسی همچنین بر ضرورت رازداری در سیستم قضایی تاکید کرد و یادآور شد: اقتضای شان حرفه ای دستگاه قضایی، رعایت صداقت و امانت داری است و اطلاعات محرمانه نباید از مجموعه خارج شود، رعایت امانت یکی از الزامات حرفه ای دستگاه قضا است و خروج از این مسیر، جرم تلقی شده و در متون دینی نیز مورد نکوهش قرار گرفته است.

تقدیر مسئولان شهریار از تلاش دادستان و رئیس دادگستری شهرستان

لازم به ذکر است که به مناسبت هفته قوه قضائیه، ائمه جمعه شهرهای اندیشه و شهریار، فرماندار و معاونین سیاسی، عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری با اهدای لوح، از تلاش و فعالیتهای بی وقفه دادستان و رئیس دادگستری شهرستان شهریار تقدیر بعمل آوردند.