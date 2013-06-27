جام استان برتر عرصه درخشش کشتی گیران مستعد قم خواهد بود

محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در طول سال یکی از مهمترین اولویت های هیئت کشتی استان قم اعزام بهترین های هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی به مسابقات مهمی است که طبق تقویم فدراسیون کشتی کشورمان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این اعزام ها در تمام رده های سنی اعم از نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان صورت می گیرد و تا کنون توانسته ایم هم عناوین و افتخارات بسیار خوبی کسب کنیم و هم اینکه با توجه به نبوغ و انگیزه بسیار خوبی که کشتی گیران هر دو رشته دارند، چهره های مستعد آنها را به تیم های ملی رده های سنی مختلف کشتی کشورمان معرفی کنیم.

نایب رئیس هیئت کشتی استان قم حضور در رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور و همچنین پیکارهای لیگ و تلاش برای اعزام به مسابقات برون مرزی را بهترین فرصت برای بروز استعدادهای کشتی گیران قمی و همچنین ایجاد انگیزه در بین نخبه هایی است که در حال پرورش هستند.

وی در ادامه به حضور تیم های کشتی آزاد و فرنگی رده های سنی مختلف کشتی قم در مسابقات جام استان برتر اشاره کرد و بیان داشت: رقابت های جام استان برتر امسال برای نخستین بار توسط فدراسیون کشتی برگزار می شود و قطعا می تواند اثرات مفیدی برای کشتی کشور داشته باشد.

وزیری در ادامه با اشاره به مشخص شدن حريفان قم در رقابت‌هاي کشتی آزاد نوجوانان جام استان برتر عنوان کرد: حريفان كشتي گيران قمي در مسابقات كشتي آزاد رده سني نوجوانان جام استان برتر كشور در حالی مشخص شدند که جمعی از بهترین های حال حاضر کشتی قم را برای این رقابت ها شناسایی کرده ایم.

وی با اشاره به زمان و مکانی رقابت کشتی گیران قمی شرکت کننده در این رقابت ها، اضافه کرد: مسابقات کشتی آزاد نوجوانان، جام استان برتر روزهاي بیستم و بیست و یکم تیر ماه یعنی از دو هفته دیگر به میبانی هیئت کشتی استان خراسان رضوی به انجام می رسد.

نایب رئیس هیئت کشتی استان قم یاد آور شد: در واقع این رقابت ها در گروهی که تیم قم در آن حضور دارد در شهرستان مشهد برگزار خواهد شد و تيم‌هاي شركت كننده در گروه دوم رده سني نوجوانان آزاد با يكديگر به رقابت مي‌پردازند.

وی ادامه داد: علاوه بر تيم كشتي آزاد رده سني نوجوانان قم، تيم‌هاي خراسان رضوي، مركزي، همدان، فارس، زنجان، اصفهان و كرمان نيز در اين رقابت‌ها حضور دارند و رقابت‌هاي اين گروه بصورت متمركز در يك روز در قالب دو گروه چهار تيمي برگزار خواهد شد.

وزیری همچنین به شرایط سنی در نظر گرفته شده برای کشتی گیران شرکت کننده در این رقابت ها اشاره کرد و اظهار داشت: تنها كشتي گيران متولد یازدهم دی ماه سال 1375 تا دهم دی ماه سال 1377 مجاز به شركت در اين مسابقات هستند.

نایب رئیس هیئت کشتی استان قم در پایان عنوان کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، وزن‌كشي مسابقات از ساعت 18 تا 18:30 روز دوشنبه بیستم تیرماه با يك كيلوگرم ارفاق وزن انجام و مسابقات آنان به مدت دو روز برگزار خواهد شد.