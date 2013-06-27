نتیجه بازشماری 67 صندوق شوراهای کرج اعلام شد/ فهرست قبلی دست نخورد

عزيز اكبريان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت رسیدگی به اعتراض برخی نامزدهای شورا نسبت به نتایج انتخابات شوراهای شهر کرج گفت: در پی اعتراض برخی نامزدها، 67 صندوق اخذ رای با حضور هیئت اجرایی و نظارت شهرستان، معاون دادستان و معاون اداره اطلاعات، نماینده فرماندار، نمایندگانی از معترضان و همچنین محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی بازشماری شد.

وی با بیان اینکه با بازشماری این صندوق ها رفتار غیرقانونی مشاهده نشد، تصریح کرد: هیچ تغییری در فهرست اعضای اصلی و علی البدل دوره چهارم شوراهای شهر کرج ایجاد نشد و اسامی اعلامی به عنوان 21 عضو شوراهای این دوره کرج معرفی شدند.

وی افزود: این تصمیم در پی نشستی با حضور رئیس ستاد نظارت بر انتخابات کشور محمدجواد کولیوند و هیئت نظارت بر انتخابات کرج و هیئت اجرایی و فرماندار و نمایندگانی از معترضین این شهر گرفته شد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان با بیان اینکه اعتراضات طبیعی است اما افراد معترض نباید بداخلاقی کنند، تصریح کرد: برخی اعتراضات که خارج از چارچوب بوده قابل پیگیری است.

پرونده انتخابات گرمدره به قضات سپرده شد

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان در مورد پرونده انتخابات گرمدره که شایعه ابطال آن مطرح است، با اشاره به اینکه هیئت نظارت و هیئت اجرایی استان خواهان رسیدگی به این پرونده بودند، تصریح کرد: این پرونده هم اکنون در اختیار جمعی از حقوقدانان و قضات قرار گرفته و پس از بررسی دقیق، نتیجه آن به هیئت نظارت کشور اعلام می شود.

اکبریان ضمن قدردانی از معتمدین در شمارش آرای صندوق ها، از مردم به پاس حضور حماسی در انتخابات قدردانی کرد.



به گزارش مهر، پس از اعلام نتایج انتخابات شوراهای اسلامی در کرج، 183 تن از نامزدهای ناکام نسبت به بروز تخلف در برخی صندوق ها اعتراض داشتد و خواهان رسیدگی به این موضوع شدند.

در نشستی هم که پس از برگزاری انتخابات با حضور استاندار البرز و روسای ستاد نظارت بر انتخابات کشور و استان با دعوت از اصحاب رسانه تشکیل شد، این موضوع توسط چند نفر از خبرنگاران مطرح شد.



