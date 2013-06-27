۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۲

جوشقانیان به مهر خبر داد:

اعزام 335 مددجوی زیرپوشش کمیته امداد قم به اردوهای طرح اوقات فراغت

قم - خبرگزاری مهر: معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم از اعزام 335 دانش آموز، دانشجو و مددجوی زیرپوشش این کمیته به اردوهای طرح اوقات فراغت در تابستان امسال خبر داد.

عباس جوشقانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم در فصل تابستان اظهار داشت: علاوه بر برگزاری کلاس های آموزشی، فرهنگی و مهارت آموزی یکی از برنامه های کمیته امداد در طرح اوقات فراغت فصل تابستان برگزاری برنامه های اردویی است.

وی با بیان این که امسال سه هزار نفر تحت پوشش برنامه های طرح اوقات فراغت کمیته امداد قم قرار می گیرند، یادآور شد: از این تعداد 335 دانش آموز، دانشجو و مددجوی زیرپوشش این کمیته به اردوهای پنج روزه اعزام می شوند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) قم ادامه داد: این اردوها به منظور بهره برداری هر چه بهتر از اوقات فراغت و ارائه آموزش در زمینه های مختلف به دانش آموزان، دانشجویان و مددجویان زیرپوشش کمیته امداد برگزار می شود.

مددجویان بابت شرکت در طرح اوقات فراغت وجهی پرداخت نمی کنند

وی مقصد این اردوها را استان های مشهد، مازندران و همدان عنوان کرد و افزود: بابت حضور مددجویان شرکت کننده در طرح اوقات فراغت و اردوهای در نظر گرفته شده هیچ وجهی دریافت نمی شود.
جوشقانیان اضافه کرد: برای هر نفر از مددجویان اعزام شده به اردوهای طرح اوقات فراغت مبلغ 150 هزار تومان به منظور خرید لباس ها، لوازم اردو و کیف متحدالشکل به همراه کفش و لباس ورزشی هزینه می شود.

معرفی کمیته امداد قم به عنوان دستگاه برتر در زمینه اوقات فراغت طی چند سال گذشته

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موفقیت های کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم در زمینه غنی سازی اوقات فراغت، یادآور شد: طی چند سال گذشته کمیته امداد قم جزو دستگاه های برتر استان در زمینه اوقات فراغت معرفی شده است و ما امیدواریم امسال نیز با توجه به توسعه برنامه ها از نظر کمی و کیفی، بتوانیم در این خصوص به موفقیت برسیم.
 

