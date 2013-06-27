34 طرح صنعتی و معدني در خراسان رضوی به بهره برداری مي رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر فخرموحدي گفت: این واحدها طي هفته صنعت و معدن در شهرهای فریمان، نيشابور، مشهد، تربت حيدريه، سرخس و جوين به بهره برداری رسيده و با بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال یک هزار و 110 نفر فراهم می شود

وی تصريح كرد: برای ساخت این واحدها در مجموع ميزان یک هزارو 286 میلیارد ریال سرمايه گذاري ريالي و 1.3 ميليون یورو سرمایه گذاری ارزی شده است.

وي با بيان اين مطلب كه ظرفیت تولید سالانه اين واحدها بالغ بر 571 هزار تن است افزود: ساخت خمير كاغذ و مقوا، فرآورده هاي لبني و آبميوه، شمش فولاد، مخازن فايبر گلاس، ساخت انواع ورق و پروفيل آهني، انواع پروفيل آلومينيوم، تصفيه و بسته بندي روغن، انواع محصولات بهداشتي، انواع تينرهاي روغني و عايق رطوبتي، انواع نان و شيريني، گوگرد بنتونيتي، محافظ جاده انواع تابلوي فلزي راهنماي ترافيك و لوله هاي پلي پروپيلن تك جداره از جمله محصولات و زمينه هاي كاري اين طرح هاي تولیدی هستند.

همچنين طرحهاي توليد انواع قير و عايق رطوبتي، انواع شوينده و پاك كننده ها، ريخته گري آهن و فولاد، ريخته گري پوسته اي فولاد، سيانور سديم، انواع درپوش پلاستيكي و فيلم شيرينك از پلي اتيلن، انواع بيسكويت، كيك، كلوچه و شيريني ، اكسيد منيزيم، چرم مصنوعي، بتن آماده، بلوك ديواري سبك، كف پوش سيماني، فرآوري كائولن، بلوك ديواري غير مسلح از بتن سبك فوم دار و بتن سيال معمولي، فرآوري وبسته بندي خشكبار، جعبه كارتن، فرز، مته، حديده و قلاويز كاري، ظروف آشپزخانه چيني، برش سنگ مرمريت، ريخته گري انواع چدن و تصفيه دوم روغن از طرحهاي مذكور است كه با حضور مسوؤلان استاني و كشوري افتتاح و به بهره برداري مي رسند.