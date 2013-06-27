به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون عباسی در نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی با عنوان برق هسته ای در قرن 21 افزود: جمهوری اسلامی ایران با توجّه به روند پیش رو و بر اساس اسناد تدوین شده ملّی خود، برای توسعه در آینده، تولید حدود بیست هزار مگاوات برق هسته ای را در برنامه دارد.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران برای تامین نیاز انرژی برق کشور با افتخار هر دو روش را به موازات هم در حال انجام و پیشرفت دارد و رعایت استانداردها و بایدهای ایمنی هسته ای از اصول اساسی و خدشه ناپذیر ما تلقّی می شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: شرکت روس اتم، همکار ما در اصلاح طرّاحی و تکمیل ساخت واحد شماره یک نیروگاه اتمی بوشهر نیز تاکنون موفّق عمل کرده است و با سپری شدن دوره راه اندازی مقدّماتی و ایمن از این نیروگاه، ایران در زمره ی کشورهای دارای راکتور هسته ای در حال کار قرار گرفته است.

عباسی افزود: شرکتهای ایرانی نیز به موازات در حال طرّاحی و فراهم سازی مقدّمات ساخت نیروگاههای توان متوسط و توان بالا هستند که خوشبختانه پیشرفتهای علمی و فنّی در زمینه های مختلف باعث شده که اجتماع دستاوردهای علمی و رشد تحصیلات تکمیلی در کشورمان، خود را در فنّاوری صلح آمیز هسته ای نیز به خوبی نشان دهد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به حضور فعالانه ایران در نمایشگاه بین المللی اتم اکسپو 2013 گفت: شرکت ایران در رویدادهای مهم هسته ای سن پترزبورگ و سایر مجامع ونشست های حاشیه ای آن ، پیام صلح و دوستی و همکاری متقابل برای همه به همراه دارد.

عباسی ابراز امیدواری کرد: زمینه های بهره مندی سایر کشورها از دستاوردهای فکری متخصّصان ایرانی و همچنین تبادل دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای میان ما و شما در آینده بیش از گذشته فراهم شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین با اشاره اهمیت توجه به محیط زیست در توسعه بهره گیری از دانش هسته ای گفت: کامل نبودن دانش بشری و اشتباهات محتمل انسانی در طرّاحی، ساخت و عدم رعایت اصول ایمنی و دستورالعمل های بهره برداری از صنایع، گاهی سبب بروز حوادث ناگوار شده و به همین دلیل موجب از دست رفتن اعتماد عامّه مردم و همچنین هدر رفتن سرمایه های انسانی و منابع مالی شده است.

وی تصریح کرد: با بروز این حوادث ، محیط زیست دچار آسیب شده و در جوامع، آثار روانی خاّص خود و همچنین ابهام در چگونگی بهره مندی از فنّاوری و مصنوعات ساخت بشر را بجا گذاشته ، امّا میل انسان به توسعه ی فکر و خلاقیّت و دستیابی به رفاهی که می تواند به سرعت شناخت جهان و کشف رموز طبیعت کمک کند، همواره مشوّقی در نوآوری و متقابلاً پذیرش مخاطرات احتمالی آن بوده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: خوشبختانه رشد و ارتقای فکر بشر باعث به اشتراک گذاشته شدن اطّلاعات و تجارب شده که امروز این نشست و کنفرانس نیز خود، نشانهای از همین رشد می باشد لذا از خداوند متّعال سپاسگزاریم که در نهاد ما انسانها استعداد کار گروهی را قرار داده که بدان می بالیم.

عباسی خاطرنشان کرد: امید است رقابتهای مخرّب در گذشته نه چندان دور، جای خود را در آینده نزدیک به همکاریهای سازنده بدهد و همه انسان ها بتوانند از همدلی و همفکری و همراهی با یکدیگر، به رفاه مناسب و در شأن انسان به عنوان اشرف مخلوقات دست یابند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد، در این نشست و آنچه که در آینده با همین موضوع برگزار می شود، شاهد تعامل بیشتر دانشمندان و اندیشمندان ملل در توسعه دانش و فنّاوری و انتقال تجارب مفید به یکدیگر باشیم.

وی همچنین گفت: از بین بردن آثار مخرّب زیست محیطی انسان در محیط و کره زمین در دورانهای مختلف که بر اثرعدم اطّلاع از آثار کار خود یا به دست آوردن سود بیشتر بوده، نیاز به عزم بین المللی دارد که امروزه با حرکت خود جوش انسانها در همه کشورها، شاهد توجّه دولتها به این موضوع مهمّ و حیاتی برای جامعه بشری هستیم. تقویّت این رویّه، از ضروریترین مسایل برای حفظ سلامت بشر و نیزحفظ زمین است.

عباسی افزود : علاوه بر آن ، توجّه به صنایع و محصولات پاک و سازگار با محیط زیست ، از اصول اصلی میباشد که همه موظّفیم بیش از گذشته به آن پرداخته و همچنین به تولید انرژی با استفاده از برق هسته ای که موضوع نشست حاضر نیز می باشد با دقّت بیشتری توجّه کنیم.

رئیس سازمان انرژی ایران در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه حوادث نیروگاههای هسته ای در گذشته به دلیل خطای انسانی یا عدم دقّت در رعایت استانداردهای لازم و یا حوادث طبیعی (که وقوع آنها قابل پیش بینی نبوده اند) باعث زیر سوال رفتن اصل استفاده از فنّاوری هسته ای در تولید برق شده است گفت : بدیهی است اگر قرار باشد حوادث، انسان را میدان توسعه علوم و فنون دور کند، دیگر شاهد رشد فعلی دانش بشری که نوید دهنده آینده ای روشن در گسترش رفاه برای همه انسانها می باشد، نخواهیم بود.

وی افزود : همه ما می دانیم که حوادث هسته ای، دارای آثار دراز مدّت می باشند ، لذا ضرورت دارد با توجّه به این فرض که اصل فنّاوری هسته ای در تولید انرژی پاک ضروری و لازم و غیرقابل جایگزین می باشد، زمینه را برای استفاده ایمن و امن و مطمئن از این فنّاوری برای همه کشورها و همه مردم کره زمین فراهم کنیم .

عباسی گفت: خوشبختانه آنهایی که امروز دانش و فنّاوری هسته ای را در تولید انرژی به کار گرفته اند از دانش و فهم کافی برای این بهره مندی برخوردارند، لکن در اینجا فقط به یادآوری برخی ضرورتها می پردازم.

وی افزود : دانش و فنّاوری هسته ای کسب شده در گذشته، تا حدّ خوبی در کشورها به اشتراک گذاشته شده و تفاوتهای موجود بیشتر جنبه تجاری دارند ، همچنین حاصل تجارب صنعتی و مدیریتی و ایمنی مرتبط با دیگر علوم و فنون و صنایع، در صنایع هسته ای به کار گرفته شده و در صنعت هسته ای کاملتر شده و سیر تکاملی خود را مستمر طی می کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه استاندارهای جهانی نیز، همپای علوم و فنون هسته ای کاملتر شده است تاکید کرد: ضرورت دارد بدون تنگ نظری در اختیار همه کشورها قرار گیرند.

عباسی افزود: مجامع بین المللی لازم برای آموزش و نظارت بر رعایت استانداردها و ایمنی هسته ای شکل گرفته و در حال کار هستند و لازم است سیر تقویت مجامع بین المللی لازم برای آموزش و نظارت بر رعایت استانداردها و ایمنی هسته ای سرعت بگیرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه حوادث هسته ای فقط بر یک منطقه و یا یک کشور آسیب نمی رسانند گفت: باید همه کشورها با درک این موضوع که حادثه هسته ای، حادثه ای برای کلّ بشریّت است در مواقع ایجاد بحران، به یاری کشور آسیبدیده بشتابند.

وی افزود: با حفظ منافع تجاری شرکتها با ملیّتهای مختلف، می توان جلوی حوادث آتی را گرفت و آژانس بین المللی انرژی اتمی در این خصوص باید بیش از گذشته نقش محوری خود را ایفاء کند.

عباسی گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی باید استانداردهای لازم و به روز شده برای رعایت اصول ایمنی در طرّاحی، ساخت و بهره برداری از نیروگاههای هسته ای را با سهولت بیشتری نسبت به گذشته در اختیار دیگر کشورهای متقاضی قرار دهد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: آژانس بین المللی انرژی اتمی باید وظیفه نظارتی خود را با دقّت بیشتری در زمان ساخت و دوره بهره برداری نیروگاههای هسته ای انجام دهد و حتّی لازم است بر برچیدن نیروگاهها و نحوه نگهداری پسماندهای آنها نیز دقّت کند .

معاون رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی باید در کسب اطّلاعات علمی و فنّی مربوط به ایمنی نیروگاههای هسته ای توسط کشورها، مشوّق باشد و از کنار گذاشتن برخی کشورهای متقاضی برای استفاده از تجارب دیگران، به دلایل غیرعلمی و فنّی جلوگیری کرده و حتّی با خاطیان نیز به شدّت برخورد کند.

عباسی گفت: کشورها می توانند، بدون از دست دادن منافع تجاری - صنعتی خود، کلیّات روشهای جدید در رعایت موارد ایمنی نیروگاهها و روشهای مبارزه با بحران هسته ای را داوطلبانه در اختیار دیگران قرار دهند.

نشست بین المللی آژانش بین المللی انرژی اتمی با عنوان برق هسته ای در قرن 21 به میزبانی روسیه و با حضور وزرا و روسای سازمان های انرژی اتمی 53 کشور در سن پترزبورگ برگزار شده است. این نشست با پیام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آغاز شد و یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین سرگئی کرینکو در آیین گشایش آن سخنرانی کردند. در حاشیه این نشست نیز نمایشگاهی از فعالیت های تعداد معدودی از کشورهای دارای فناوری اتمی از جمله جمهوری اسلامی ایران به نمایش درآمده است.