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۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۲

رحمانی:

انتقال هشت ميليون متر مکعب از پساب قديم آباد به باغستان سنتي شهر قزوين

انتقال هشت ميليون متر مکعب از پساب قديم آباد به باغستان سنتي شهر قزوين

قزوین- خبرگزاری مهر: مديرعامل سازمان باغستان سنتي شهرداري قزوين گفت: با فراهم شدن زير ساخت هاي لازم در کمترين زمان ممکن، پساب قديم آباد به باغستان سنتي شهر قزوين انتقال خواهد يافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رحمانی در این باره اظهارداشت: به منظور تأمين آب مورد نياز باغستان سنتي و رفع دغدغه باغداران در اين خصوص، با برپايي نشست هم انديشي در کارگروه تخصصي امور اقتصادي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، موضوع انتقال پساب قديم آباد به باغستان در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به كاهش نزولات جوي و ممنوعيت حفر چاه در دشت قزوين به علت پايين رفتن سطح آب هاي زيرزميني اضافه کرد: در حال حاضر مشکل کم آبي، باغستان سنتي را به طور جدي تهديد مي کند و بر همين اساس با انتقال پساب از ايستگاه قديم آباد به اين مکان مي توانيم منبع آبي مستمر و پايداري براي آن تعريف كنيم.

رحمانی با تأكيد بر ضرورت تأمين زير ساخت هاي لازم براي اجراي اين پروژه تصريح کرد: طرح خط انتقال پساب، ايجاد تصفيه خانه، جذب منابع اعتباري لازم، انجام مطالعات جانبي، جلب مشارکت باغداران و جمع آوري پيشنهادات آنها در خصوص اجراي اين طرح، از مواردي است که بايد بررسی شود.

کد مطلب 2085142

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