انتقال هشت ميليون متر مکعب از پساب قديم آباد به باغستان سنتي شهر قزوين

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رحمانی در این باره اظهارداشت: به منظور تأمين آب مورد نياز باغستان سنتي و رفع دغدغه باغداران در اين خصوص، با برپايي نشست هم انديشي در کارگروه تخصصي امور اقتصادي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، موضوع انتقال پساب قديم آباد به باغستان در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به كاهش نزولات جوي و ممنوعيت حفر چاه در دشت قزوين به علت پايين رفتن سطح آب هاي زيرزميني اضافه کرد: در حال حاضر مشکل کم آبي، باغستان سنتي را به طور جدي تهديد مي کند و بر همين اساس با انتقال پساب از ايستگاه قديم آباد به اين مکان مي توانيم منبع آبي مستمر و پايداري براي آن تعريف كنيم.

رحمانی با تأكيد بر ضرورت تأمين زير ساخت هاي لازم براي اجراي اين پروژه تصريح کرد: طرح خط انتقال پساب، ايجاد تصفيه خانه، جذب منابع اعتباري لازم، انجام مطالعات جانبي، جلب مشارکت باغداران و جمع آوري پيشنهادات آنها در خصوص اجراي اين طرح، از مواردي است که بايد بررسی شود.