3000 سالن ورزشي در كشور احداث می شود/افزایش پایگاه های استعدادیابی بسیج به 72 پایگاه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار كاظم يزداني صبح پنجشنبه در حاشیه برگزاری مسابقات تكواندو بسيج استانهاي كشور در سمنان با اشاره به احداث سه هزار سالن ورزشي در كشور گفت: از اين تعداد تاكنون يك هزار و ۵۰۰ سالن ورزشي احداث و به بهره برداري رسيده است.

وی تصریح کرد: در استان سمنان نيز قريب ۶۰ سالن براي اين منظور پيش بيني شده است.

اجرای برنامه چشم انداز ورزش بسيج كشور در یک برنامه پنج ساله

رئيس سازمان بسيج ورزش كشور اجراي برنامه چشم انداز ورزش بسيج كشور در قالب برنامه پنج ساله را از جمله اهداف سازمان بسيج ورزش بيان كرد و اظهار داشت: تربيت ورزشكاران براي رده هاي قهرماني از اهداف اين سازمان در برنامه پنج ساله است.

یزدانی هدف اين برنامه ها را تربیت ورزشكاراني دانست كه در تيم هاي ملي آينده قرار است افتخار آفريني كنند ذکر کرد و گفت: در بسيج زير ساخت‌هايي فراهم شده كه علاقه‌مندان به ورزش بتوانند در كوتاه‌ترين زمان ممكن در فضاي مناسب ورزشي حضور يابند.

وی در خصوص استفاده ساير بخش‌ها از امكانات بسيج نیز گفت: بخش عمده اين سالن‌ها خارج از مقرهاي نظامي است و دسترسي همه مردم به آنها به آساني صورت مي‌گيرد و كساني كه در عرصه ورزش قهرماني فعاليت مي‌كنند در اولويت استفاده از اين امكانات قرار دارند.

به دنبال تربيت مربيان با تجربه هستيم

رئيس سازمان ورزش بسيج کشور يادآور شد: در كنار ايجاد فضاهاي مناسب به دنبال تربيت مربيان با تجربه هستيم و تا كنون پنج‌هزار مربي آماده فعاليت هستند و تا پايان سال نيز اين تعداد به هشت هزار نفر مي‌رسند.

وی يادآور شد: در حال حاضر در كل كشور سازمان ورزش بسيج فعاليت‌هاي گسترده‌اي انجام داده و پايگاه‌هاي استعداديابي ورزشكاران مستعدي را در سال‌هاي آينده به ورزش كشور معرفي خواهد كرد.

یزدانی تصريح كرد: ظرفيت‌هاي موجود در بسيج بسيار فراتر از اقداماتي است كه انجام شده و اگر حمايت شويم مي‌توانيم ظرفيت 130 پايگاه استعداديابي خود را به 800 يا 900 پايگاه برسانيم كه اين گسترش پايگاه‌ها مي‌تواند نقش مهمي در امر استعداديابي داشته باشد.

افزایش پایگاه های استعدادیابی بسیج به 72 پایگاه

رئيس سازمان ورزش بسيج با بیان اینکه براساس توان پايگاه‌هاي استعداديابي برنامه‌ريزي كرده‌ايم و اگر نهادهاي مسئول به ما كمك كنند با به ‌كار گيري دانش بومي آينده روشني در انتظار ورزش كشور خواهد بود، خاطرنشان كرد: برای سال جدید حدود 30 پایگاه استعدادیابی به 72 پایگاه اضافه می شود و تا اواخر خرداد 600 سالن دیگر به بهره برداری می رسد، بنابراین برای اداره اینها نیاز به مدیر و مربی داریم.

یزدانی با اشاره به اینکه از 17هزار نیروی متخصص در برنامه پنج ساله جذب چهار هزار نیرو تحقق پیدا کرده است افزود: مقداری ار این برنامه عقب هستیم و باید شش هزار مربی دیگر نیز تربیت کنیم.

یزدانی گفت: از سال جدید توسعه ای هم در بخش استعداد گزینی داریم و در استعدادگزینی از جوانان زیر 17 سال ورود می کنیم و از کسانی که دستی بر آتش در یک رشته ورزشی دارند ولی به دلایلی از جمله عدم تمکین مالی نمی توانند رشد کنند دعوت خواهیم کرد.

حضور 58 تيم كاراته و تكواندو بسيج كشور در رقابت های قهرماني سمنان

معاون تربيت‌بدني سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان میز در این نشست گفت: در اين رقابت ها ۲۹ تيم كاراته و ۲۹ تيم تكواندو بسيج استانهاي كشور حضور دارند كه در سالن هاي ورزشي شهداي كارگر و الغدير سمنان به رقابت مي پردازند.

صادق هروي افزود: اين مسابقات تحت عنوان جام بسيج مستضعفين گراميداشت ياد و خاطره سه هزار شهيد استان سمنان برگزار مي‌شود.

وی با اشاره به اینکه برترين‌هاي اين مسابقات به ليگ تكواندو و كاراته بسيج كشور معرفي مي‌شوند، اظهار داشت: اين مسابقات به مدت دو روز و با شركت تيم هاي كاراته و تكواندو ۳۱ استان به ميزباني سپاه قائم (عج) استان سمنان برگزار مي شود.

در رقابت هاي كاراته و تكواندو قهرماني بسيج كشور در سمنان قريب يك هزار ورزشكار از ۳۱ استان كشور به رقابت مي پردازند.

رقابت های كاراته و تكواندو قهرماني بسيج كشور امروز با شركت قريب يك هزار ورزشكار در سمنان آغاز شد.