صحت انتخابات شورای شهر یاسوج تائید شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس فرم شماره 39 انتخابات وزارت کشور، فرمانداری بویراحمد در اطلاعیه ای صحت برگزاری انتخابات چهارم شورای شهر یاسوج را تائید کرد.

در این اطلاعیه آمده است: بدینوسیله به اطلاع عموم اهالی حوزه انتخابیه شهر یاسوج بخش مرکزی شهرستان بویراحمد می رساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تائید قرار گرفت و در نتیجه افراد نامبرده زیر:

1- خانم زهرا زمانی نام پدر محمد دارای 11 هزار و 446 رای

2- آقای هدایت الله امیری یاسوج نام پدر امرالله دارای 10 هزار و 931 رای

3- آقای محسن مفتح نام پدر ماندنی دارای 10 هزار و 842 رای

4- آقای سید هدایت اکبری یاسوج نام پدر حنظل دارای 10 هزار و 647 رای

5- آقای سعید پایدار نام پدر ذولفعلی دارای 9 هزار و 390 رای

6- آقای علی اکبری تبار نام پدر بندعلی دارای 9 هزار و 241 رای

7- آقای علی علی پور نام پدر فضیل دارای 9 هزار و 137 رای

8- آقای شیروان وظیفه شناس نام پدر حیات دارای 9 هزار و 45 رای

9 – آقای سرافراز اردشیری نام پدر گرگ الله دارای هشت هزار و 938 رای

10 – آقای مرتضی فروغ فرد نام پدر صدرالله دارای هشت هزار و 658 رای

11 – آقای خدابخش امیری یاسوج نام پدر سیف الله دارای هشت هزار و 629 رای

به عنوان اعضای اصلی و

1- آقای مجید حریری نام پدر نصیب الله دارای هشت هزار و 588 رای

2- آقای نوراله یوسفی نصرآباد سفلی نام پدر ابول دارای هشت هزار و 248 رای

3- آقای سالم جانی پور بیدسردره نام پدر طوفانی دارای هشت هزار و 123 رای

4- آقای محمدرحیم دهراب پوردولت آباد نام پدر یدالله دارای هفت هزار و 856 رای

5- آقای کورش قلندری نصرآباد علیا نام پدر حمید دارای هفت هزار و 827 رای

بعنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر انتخاب شدند.

اینک در اجرای بند 2 ماده 73 آئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر چنانچه کسی به تائید صلاحیت برگزاری انتخابات معترض باشد می تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهی شکایت خود را به هیات نظارت استان مستقر در استانداری اعلام کند.