۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۹

عظمایی خبر داد:

رشد 4.8 درصدی صادرات غیر نفتی از آذربایجان شرقی

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌ شرقی گفت: در دو ماهه اول امسال ارزش دلاری گروه کالاهای صادراتی استان بالغ بر 446 میلیون دلار بر آورد شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.8 درصد رشد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عظمایی ظهر پنج شنبه در جمع فعالان اقتصادی استان گفت: بخش صنعتی همواره مهمترین منبع اشتغالزایی و اقتصادی برای مردم کشور بوده است وبا پایدار نگه داشتن چرخه صنعت در کشور می توان شاهد دور زدن تحریم ها و پیشرفت در اقتصاد کشور باشیم.

وی  افزود: در میان استان های کشور، آذربایجان شرقی دارای رتبه مناسبی در زمینه صنعت و تجارت بوده و همواره جزو پنج استان صنعتی کشور به حساب می آید، هرچند در صنایع  غذایی و برخی صنایع به جرات می توان رتبه اول کشور را متعلق به این استان دانست.

عظمایی با اشاره به اینکه حوزه صنعت دارای ظرفیت مناسبی برای اشتغال زایی در کل کشور است، گفت: صاحبان صنایع با قدرت اشتغال زایی بالای خود نقش به سزایی در اقتصاد کشور دارند و به همین دلیل دولت نیز باید در پشتیبانی از این افراد قدم های مناسبی بردارد.

وی ادامه داد: هرچند در این میان صاحبان صنایع نیز باید با افزایش کیفیت محصولات خود و پیشرفت فعالیت های اقتصادی گام موثری برای آبادانی و توسعه کشور بردارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: دشمنان نظام به کوچک ترین کارهای ما چشم دوخته اند تا تمامی پیشرفت های ما را بی ارزش جلوه دهند و تنها به این امر راضی نبوده و هر روز حلقه تحریم ها را تنگ تر می کنند تا شاید مردم ایران در مقابل آنان تسلیم شوند، در حالی که مردم بدون توجه به فعالیت آن ها در پی ارتقای سطح کشور هستند.

