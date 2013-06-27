۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۲

گفتگوی تلفنی لاوروف با داود اوغلو با محوریت سوریه

وزیران خارجه روسیه و ترکیه در تماس تلفنی موضوع سوریه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیاالیوم، سرگئی لاوروف در گفتگوی تلفنی با احمد داوود اوغلو همتای ترکیه ای خود بر ضرورت تسریع در برگزاری نشست ژنو 2 تاکید کرد.

وزارت خارجه روسیه با اعلام این مطلب افزود: طرفین در این گفتگو علاوه بر روابط دو کشور وضع در سوریه را مورد رایزنی قرار داده اند و لاوروف نتایج دیدار اخیرا میان نمایندگان روسیه، امرکیا و سازمان ملل را به اطلاع اوغلو رسانده است.

وزارت خارجه سوریه بیان کرد: در این گفتگو بر ضرورت تسریع در برگزاری نشست ژنو 2 که در حل بحران سوریه نقش به سزایی دارد تاکید شد و طرفین درباره ضرورت ادامه رایزنی ها توافق کردند.

