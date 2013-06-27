طرح حمايتي پرواربندي دام عشاير در نيشابور اجرا شد

جعفر مسلمي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: اين طرح که با ديدگاه حمايت از صرفه اقتصادي پرورش دام سبک در زندگي عشايرصورت ميگيرد در قبال دامهاي قابل پروار، وجه نقد و علوفه به عشاير تحويل میشود تا آنان بتوانند با حذف واسطههاي اضافه، شخصا دام را پروار و در فصل مناسب به بازار عرضه کنند.
وی بیان داشت: اجراي کامل اين طرح در دو مرحله در مقطع زماني خردادماه تا اواسط مهرماه و از اواسط مهرماه تا روزهاي پاياني سال سبب میشود که حدود 120 تن گوشت وارد بازار مصرف شود که در اصل، عرضه مستقيم از توليد به مصرف تحقق مييابد.
رئيس اداره توليدات دامي و دفتر امور عشاير مديريت جهاد کشاورزي نيشابور ادامه داد: ورود کارشناسان علوم دامي و دانش فني به چرخه توليدات عشاير، انجام بيمه دامهاي عشاير، افزايش بهرهوري، ترويج فرهنگ مصرف کنسانتره و تثبيت و ايجاد اشتغال پويا در زندگي عشاير منطقه از فوايد اين طرح است.
مسلمی اضافه کرد: حدود 600 راس از دامهاي سبک عشاير از آغاز اجراي اين طرح تا پايان خردادماه، تحت پوشش طرح قرار گرفته است.
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