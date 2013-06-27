شهرداران کلانشهرها مشکلات و چالش های حوزه مدیریت شهری را مطرح کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداران های کلان شهرها و مراکز استانها طی نامه ای به دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب حماسه پر شور و با شکوه مردم عزیز میهن اسلامی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را که همراه با فرجامی نیکو و فرخنده و با رای و اعتماد عمومی، سکان امور اجرایی کشور به شخصیتی مومن، عالم، فرهیخته و معتقد، صیانت از ارزش های اسلامی، حقوق ملت و سربلندی و سرافرازی کشور عزیزمان واگذار شده است را تبریک گفتند.

در این نامه، شهرداران با تشریح مشکلات و چالش های فراروی مدیریت شهری، اظهار امیدواری کردند در راستای سیاست ها و برنامه های دولت "تدبیر و امید" با توجه به نقش و جایگاه شهرداری ها و شوارهای اسلامی شهر به عنوان حکومت های محلی و نهادهای مردمی برخاسته از آرای شهروندان، در دولت یازدهم تحول و تغییرات بنیادین در حوزه مدیریت شهری ایجاد شده است.

در ادامه این نامه آمده است: از طریق هم افزایی دولت ملی و نهادهای محلی و پرهیز از مدیریت های جزیره ای و منفصل، شرایط تحقق مدیریت یکپارچه شهری فراهم شده است.

در ادامه این برنامه آمده است: نارسایی ها و معضلات و مشکلات حوزه مدیریت شهری در زمینه مسائلی همچون حمل و نقل عمومی، احیاء و نوسازی بافت های فرسوده شهری، حاشیه نشینی، مدیریت یکپارچه شهری، درآمدهای پایدار، آلودگی های زیست محیطی و سامان گرفته و بهبود یابد و از این طریق شرایط خدمت شایسته تر به بیش از 70 درصد جمعیت شهر نشین کشور فراهم شود.

در ادامه این نامه آمده است: شهرداران همچنین در نامه خود با توجه به توانمندی و ظرفیت های گسترده و موثر کارشناسی، مدیریتی و اجرایی شهرداری ها، آمادگی کامل خود را برای هر گونه همکاری، همراهی و تشریک مساعی و پذیرش مسئولیت های جدید در جهت پیشبرد برنامه های دولت اعلام داشته اند.