تدوين بيش از دو هزار شاخص براي ارزيابي توسعه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا رحمت نيا ظهر پنجشنبه در شوراي برنامه ريزي استانداري گلستان گفت: براي تمام موضوعات فرا بخشي شاخص هايي تعريف شده است.

وي افزود: معاونت امور آمايش و توسعه منطقه اي يك دستگاه فرابخشي است كه با توجه به قابليت هاي كشور وظيفه برنامه ريزي و بودجه ريزي را دارد، براي تحقق اين امر نياز به اطلاعات و امار كافي از بخش هاي مختلف داريم.

رحمت نيا ادامه داد: افق 20 ساله توسعه سرزميني كشور بايد فراهم شود و براي اين منظور اين معاونت براي اولين بار از سيستم هاي نوين اطلاعاتي استفاده كرده است كه در نهايت به نظام ملي شاخص هاي توسعه رسيده است.

وي در ادامه گفت: هدف اصلي از ايجاد اين نظام ارتقاء و بهبود نظام تصميم گيري وبرنامه ريزي جامعهبا ايجاد يك زير ساخت مناسب از داده هاي مكاني و توصيفي است.

رحمت نيا اذعان داشت: آمايش تركيبي از سه علم اقتصاد، جغرافيا و جامعه شناسي است و اطلاعات از اركان توسعه پايدار است و اگر بخواهيم برنامه ريزي توسعه اي داشته باشيم بايد همه انواع اطلاعات را داشته باشيم.

رحمت نيا با اشاره به مشكلات حوزه امار و اطلاعات گفت: به هنگام نبودن، عدم پوشش كامل اطلاعاتي از كشور، عدم آگاهي دستگاه ها از اطلاعات موجود، صرف هزينه و زمان زياد توليد اطلاعات، عدم توجه به نياز كاربران حين توليد اطلاعات، عدم وجود فرهنگ و سياستهاي تبادل داده ها و.... از جمله مشكلات حوزه امار و اطلاعات است.

وي خاطرنشان كرد: با اين طرح قصد داريم تا دسترسي به اطلاعات ارزشمندي كه در بدنه دولت وجود دارد و تا كنون موردي و بخشي استفاده مي شد را آسان تر كنيم.

در ادامه علي اكبر پرواز مدير كل بودجه استانداري گلستان گفت: نظام ملي شاخص هاي توسعه و سامانه ارزيابي توسعه و رصد آمايش در حقيقت سامانه اي براي نمايش همه اطلاعات جغرافيايي است.

وي افزود:تا كنون در 16 استان اين سامانه راه اندازي شده است و گلستان از استان هاي پيشرو در اين راه است.