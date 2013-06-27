100 هزار جلد کتاب میان زائران و مجاوران توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرالله شمقدری صبح پنج شنبه در دیدار با مدیرعامل پایانه‌های مسافربری مشهد از خدمات ارائه شده در گسترش فرهنگ کتابخوانی مسافران تشکر و اظهار کرد: تاکنون 100هزار جلد کتاب از طریق ایستگاه‌های مطالعه عمومی در بین زائران و مسافران پایانه مسافربری مشهد توزیع شده که بسیار قابل توجه است.

وی بیان کرد: ایجاد سازه کتابخانه عمومی در پایانه موجب نفوذ فرهنگ کتابخوانی در متن جامعه شده و مردم در این طرح خودشان کتابدار سیار بودند.

وی بیان کرد: از افتخارات ما این است که با افزایش کتابخانه‌های عمومی، به شاخص‎های پایتخت معنوی نزدیک شدیم؛ در حال حاضر 19 سازه کتابخانه عمومی به شهرستان‌ها ارسال شده و قرار است تا پایان سال سازه‌های کتابخانه عمومی به 75عدد برسد.

شمقدری بیان کرد: پایانه مشهد بهترین جانمایی برای ایستگاه مطالعه عمومی بود و در این حوزه همکاری پایانه‌ها در احداث و گسترش ایستگاه‌های مطالعه عمومی قابل تقدیر است؛ پایانه‌های مسافربری مشهد در غنی‌سازی اوقات فراغت مسافرین بهترین عملکرد را داشته است و پیشرو در گسترش فرهنگ کتابخوانی در کشور است..

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی با اشاره به 10 فاز تعریف شده برای ایستگاه‌های مطالعه عمومی گفت: این 10 فاز تا پایان سال تکمیل می‌شود و در هر مرحله از این طرح 150 عنوان کتاب جدید ارائه می‌شود که پایانه مشهد در فاز دوم این طرح است. کتاب‌های فاز دوم پایانه در موضوعات خانواده و روانشناسی بود که تلاش شد با توجه به میزان مراجعه مسافران به عنوان‌های خاص، کتاب‌ها در فازهای بعدی در همان موضوعات تعریف شود.

محسن شریعتی، مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری مشهد نیز در این دیدار ضمن تشکر از مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گفت: استقرار ایستگاه مطالعه عمومی در سطح پایانه‌های کشور سطح تفکر و اطلاعات فرهنگی زائران و مسافران را بالا می‌برد.

وی ادامه داد: کارهای فرهنگی در پویایی نسل جوان تاثیرگذار است و پایانه مشهد با استقرار پنج ایستگاه مطالعه در سازمان پایانه‌های شهرداری مشهد و ایستگاه مخصوص مطالعه رانندگان، توانسته قدم‌های خوبی در این راه بردارد.

گفتنی است، در این دیدار شمقدری با اهدای لوح تقدیر و یک جلد کتاب از زندگی‌نامه مقام معظم رهبری به مدیرعامل پایانه‌های مسافربری شهرداری مشهد، از زحمات وی در گسترش فرهنگ کتابخوانی تقدیر کرد.