مازنیها رتبه نخست ابتلا به سرطان گوارش را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح مرکز رادیوتراپی در بیمارستان امام خمینی(ره) ساری اظهار داشت: مرکز رادیوتراپی یکی از ضروری ترین مراکز درمانی در سطح استان است.



وی افزود: احداث مرکز رادیوتراپی یکی از مصوبات دور سوم سفر دولت به مازندران بوده، که با راه اندازی این مرکز در جهت کمک بیماران سرطانی در روند درمانی آنان گام موثری برداشته شد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه مازندران، استانی سرطان خیز است، یادآورشد: سرطان گوارش و شیوع آن در این استان از آمار کشوری بالاتر است.



وی ادامه داد: در حال حاضر راه اندازی مرکز جامع سرطان به عنوان مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی و پیشگیری در مازندران در دستور دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد.



ناصحی، رادیوتراپی را یکی از حلقه های مهم درمان سرطان دانست و تصریح کرد: نبود مرکز پیشرفته رادیوتراپی مشقات فراوانی را برای مردم استان فراهم کرده بود و در حال حاضر با راه اندازی این مرکز بیماران از مراجعه به استانهای کشور بی نیاز شدند.



نخستین مرکز رادیوتراپی برای درمان بیماری سرطان ظهر امروز با حضور مسئولان ارشد استانی وشهرستانی ونمایندگان مجلس درساری به بهره برداری رسید.

