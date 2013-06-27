10 توزیع کننده مواد مخدر در جلفا دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کاظم دهقانی ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: طرح پاک سازی مناطق آلوده شهرستان از مدت ها پیش در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح ماموران انتظامی شهرستان موفق به دستگیری 10 توزیع کننده مواد مخدر شدند که این افراد پس از بازجویی به جرم خود اعتراف کردند.

دهقانی افزود: در بازرسی از منزل این افراد مقادیر زیادی مواد مخدر و وسايل استعمال آن کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه مردم با مشاهده کوچکترین مورد باید مراتب را به پلیس 110 اطلاع دهند، گفت: برای افزایش ضریب امنیت جامعه نیازمند ارتباط مستقیم مردم و گزارش هایی از جانب آنان هستیم.