عمليات مبارزه با آفت سن در مزارع غلات استان سمنان به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حميد نادريان صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن اشاره به اینکه مبارزه با سن غلات از فروردين ماه سالجاری شروع شده بود، گفت: این مبارزه در سطح 23 هزار و750 هكتار از مزارع گندم و جو به پايان رسيد.

وي افزود : در سطح 12 هزار و 805 هكتار از مزارع با سن مادر و 10 هزار و 945 هكتار با پوره سن مبارزه شد.

مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان بيان كرد: امسال 17 هزارو50 هكتار از مزارع گندم و شش هزار و700 هكتار مزارع جو استان تحت پوشش مبارزه با سن قرار گرفت.

نادریان درباره سهم هر شهرستان از مبارزه سالجاري گفت: شهرستان آرادان با هشت هزار و 875 هكتار بيشترين سطح مبارزه را داشت و شهرستان های گرمسار با هفت هزار و 580 هكتار، ميامي سه هزار و 685، سمنان دو هزار و 540، دامغان 650 و شاهرود با 420 هكتار مبارزه در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

وی در خاتمه افزود: عمليات مبارزه با سن غلات در سنوات اخیر تمامی به صورت زمینی انجام شد و در سالجاري نیز با نظارت 55 شبكه خصوصي و دولتي و مشاركت فعال كشاورزان با استفاده از ادوات زميني انجام شده است.