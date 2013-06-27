به گزارش خبرگزاری مهر، خليلالله عراقي اظهارکرد: پس از شش سال متوالی برگزاری برنامه جشن سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور، امسال نیز به اهتمام دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمی شهرستان، برای هفتمين سال این شهرستان مراسم فرهنگی مذهبی و جشن و سرور را برگزار میکند.
وی گفت: امسال با برنامهریزی منسجم، ستادی متشکل از سازمانهای دولتی، غیر دولتی و بحث و تبادلنظر پیرامون برنامههای این روز با نظر شورای فرهنگ عمومی شهرستان تشکیل شد.
دبير اجرايي برگزاری مراسم سالروز ورود امام رضا (ع) به نیشابور، اظهار داشت: مراسم آييني ويژهاي در نهم تيرماه در روستاي فديشه بخش ميانجلگه نيشابور توسط مردم و اهالي اين روستا كه از مراكز اجراي تعزيه و مراسم آييني خراسان رضوي است، برگزار میشود.
عراقی بیان كرد: همچنین ساعت 17 بعد از ظهر روز دهم تیرماه حرکت نمادین کاروان حضرت امام رضا(ع) از مقابل بقعه متبركه بانو پسندیده و بيبي شطيطه به سمت مسجد جامع نیشابور برگزار و آرامگاه بیبی پسندیده، امامزاده محمد محروق(ع) و بقعه قدمگاه رضوی گلباران میشود.
وی بيان داشت: بهمناسبت دهم تیرماه، نماز جمعه 14 تيرماه در محل بقعه امامزاده محمد محروق(ع) برگزار میشود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی نیشابور يادآور شد: برپایی نمایشگاه کتاب و ارائه محصولات فرهنگی در امامزاده محمد محروق(ع)، مسابقات نقاشي ويژه كودكان و نوجوانان، ايستگاههاي صلواتي در سطح شهر، مجموعه مسابقات فرهنگی و هنري دانشآموزان كشور در نيشابور، اجراي مراسم سخنراني، شبي با قرآن، شب شعر و اجراي جشن توسط دارالقرآن علي ابن موسي الرضا(ع) در فرهنگسراي سيمرغ و برگزاری مسابقات ورزشی از جمله برنامههای این روز است.
عراقی ادامه داد: مسير حركت كاروان امام رضا(ع) با پارچههاي رنگين سبز آذينبندي و توسط ادارهها و نهادها، خيابانها چراغاني و احاديث آن حضرت در شهرهاي نيشابور نصب ميشود.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین ارکان تبلیغ و اطلاعرسانی این روز ارباب جراید و رسانهها هستند که از آنها تقاضای پوشش خبری مناسب در هفتمين سال اجرای مراسم را داریم تا این حرکت معنوی که ثمره حدیث سلسلهالذهب است در تاریخ شیعه و جهان اسلام جاودانهتر شود.
نظر شما