۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۵

26 نفر از زندانیان میاندوآب صاحب شغل شدند

ارومیه – خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری میاندوآب از بهره برداری پنج طرح تولیدی و ایجاد اشتغال برای 26 نفر از زندانیان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن دانشمند ظهر پنجشنبه در آیین بهره برداری از پنج طرح تولیدی به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: این طرح ها شامل سه واحد گلخانه به مساحت 450 مترمربع و با ظرفیت تولید روزانه 100 کیلوگرم خیار، توت فرنگی وگل رز است.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح ها در مجموع یک میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و با بهره برداری از آنها 26 نفر از زندانیان صاحب شغل شدند.

دانشمند کارگاه بلوک زنی در زمینی به مساحت 600 مترمربع و با ظرفیت تولید روزانه سه هزار عدد بلوک سقفی و دیواری و همچنین واحد بازیافت زباله های نایلون و پلاستیک در زمینی به مساحت 150 مترمربع و ظرفیت جذب 200 کیلوگرم در روز و تبدیل آن به مواد اولیه را از اهم این طرح ها عنوان کرد.

دانشمند با بیان اینکه ایجاد اشتغال برای زندانیان از اولویت های این اداره است یادآور شد: این طرح ها به همت اداره زندان میاندوآب و با مشارکت بنیاد تعاون زندان های آذربایجان غربی بری اشتغالزایی زندانیان اجرا شده است.

 

