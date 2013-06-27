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۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۴

شعباني خبر داد:

رقابت 25 هزار گلستانی در کنکور

رقابت 25 هزار گلستانی در کنکور

گرگان - خبرگزاری مهر: نماينده تام الاختيار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان گفت: 25 هزار و 39 داوطلب گلستانی داوطلب شرکت در کنکور سراسری سالجاری هستند و در این آزمون رقابت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نماينده تام الاختيار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در برگزاري كنكور سال 1392 پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری کنکور در گرگان گفت: از تعداد 25 هزار داوطلب، چهار هزار داوطلب كنكور امسال در این دانشگاه آزمون خود را برگزار مي کنند.
 
علي شعباني افزود: اين آزمون طي روزهاي پنجشنبه، جمعه و شنبه، ششم، هفتم و هشتم تيرماه امسال در رشته هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، زبان خارجه، هنر و علوم انساني اجرا مي شود. 
 
وي همچنين يادآور شد: آزمون رشته رياضي فيزيك به عنوان اولين آزمون و آزمون رشته علوم انساني به عنوان آخرين آزمون امسال برگزار مي شود.
 
دكتر شعباني تفاوت اجراي كنكور سال 92 را با سال هاي گذشته ، تجميع آزمون كنكور سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي دانست و عنوان كرد: داوطلبين پس از برگزاري آزمون و اعلام نتايج و رتبۀ خود در كنكور ، چنانچه تمايل داشته باشند مي توانند در رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي نيز ، تعيين رشته کنند.
کد مطلب 2085168

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