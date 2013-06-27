رقابت 25 هزار گلستانی در کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، نماينده تام الاختيار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در برگزاري كنكور سال 1392 پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری کنکور در گرگان گفت: از تعداد 25 هزار داوطلب، چهار هزار داوطلب كنكور امسال در این دانشگاه آزمون خود را برگزار مي کنند.

علي شعباني افزود: اين آزمون طي روزهاي پنجشنبه، جمعه و شنبه، ششم، هفتم و هشتم تيرماه امسال در رشته هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، زبان خارجه، هنر و علوم انساني اجرا مي شود.

وي همچنين يادآور شد: آزمون رشته رياضي فيزيك به عنوان اولين آزمون و آزمون رشته علوم انساني به عنوان آخرين آزمون امسال برگزار مي شود.

دكتر شعباني تفاوت اجراي كنكور سال 92 را با سال هاي گذشته ، تجميع آزمون كنكور سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي دانست و عنوان كرد: داوطلبين پس از برگزاري آزمون و اعلام نتايج و رتبۀ خود در كنكور ، چنانچه تمايل داشته باشند مي توانند در رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي نيز ، تعيين رشته کنند.