همايش بزرگ کوه پيمايي خانوادگي در تبريز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امير عباس زاده ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت: به مناسبت گراميداشت روز جهاني مبارزه با مواد مخدر اين هفته، روز جمعه همايش بزرگ کوه پيمايي خانوادگي در ارتفاعات عون بن علي برگزار خواهد شد.

وي در ادامه افزود: امسال در راستاي برگزاري مراسم روز جهاني مبارزه با مواد مخدر، نمايشگاه هاي آسيب هاي اجتماعي با محوريت مواد مخدر در سطح استان افتتاح شد که در اين نمايشگاه ها عوارض سو مصرف مواد مخدر در قالب بنر، پوستر، بروشور، سي دي چند رسانه يي و کتابچه اطلاع رساني خواهد شد.

سرهنگ عباس زاده تصريح کرد: در اين هفته کارشناسان پليس مبارزه با مواد مخدر در مساجد، مراکز فرهنگي و مجامع کارگري حضور يافته و در خصوص عوارض و مشکلات ناشي از مصرف مواد مخدر سخنراني خواهند کرد.

وي ادامه داد: با هماهنگي هاي صورت گرفته در طول اين هفته برنامه هاي فرهنگي ورزشي در راستاي پيشگيري از اعتياد، اطلاع رساني و فرهنگ سازي خانواده ها با همکاري امور اجتماعي استانداري، شهرداري، هلال احمر، سازمان ورزش و امور جوانان و ارگان هاي فرهنگي در شهرستان هاي تابعه استان اجرا خواهد شد.