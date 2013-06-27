حلقه مفقوده درمان سرطان در مازندران برداشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل شفیعی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح مرکز رادیوتراپی بیمارستان امام خمینی( ره) ساری اظهار داشت: این مرکز با فضایی عملی و کارآمد برای درمان بیماران سرطانی احداث شده است.



وی افزود: در کنار تخصص های درمانی که در مرکز استان وجود دارد، نبود مرکز رادیوتراپی حلقه ای مفقوده در روند درمان بیماران سرطانی محسوب می شد که با احداث چنین مرکزی با جنبه های درمانی و آموزشی مشکلات درمانی بیماران سرطانی در استان رفع خواهد شد.



این پزشک خیر مرکز رادیوتراپی ساری اظهار داشت: خرداد سال 90، کلنگ احداث مرکز رادیوتراپی به زمین زده و در اواسط شهریور همان سال مراحل خاکبرداری آن آغاز شد.



شفیعی با بیان اینکه در ابتدای امر پیش بینی می کردیم ظرف دو سال این پروژه به اتمام برسد، اظهار داشت: به همت مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مرکز رادیوتراپی زودتر از آنچه انتظار داشتیم به بهره برداری رسید.



وی گفت: در عملیات ساخت این مرکز محاسبات دقیق علمی صورت گرفته است.



دکتر سید اسماعیل شفیعی، متخصص ارتوپدی، فلوشیب زانو است که در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ساری فعالیت دارد.

