صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای رباط کریم تایید شد

بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پایان روند رسیدگی به اعترضات کاندیداهای انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، صحت آرای شمارش شده و نتایج نهایی این دوره از انتخابات در شهرستان رباط کریم تایید شد.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه اعضای اصلی و علی البدل دور چهارم شورای اسلامی شهر رباط کریم مشخص شده اند.

وی ادامه داد: عباس جعفری با یازده هزار و 504 رای، علی رجبی با شش هزار و 879 رای، اکرم اینانلو باشش هزار و 233 رای، محمد حسین بدرلو با پنج هزار و 869 رای و رضا تاجیک با پنج هزار و 837 رای، پریسا ایلانلو با پنج هزار و 314 رای، سید غلامرضا حسینی با چهار هزار و 927 رای، احمد محمد حسنی با چهار هزار و 863 رای، جمشید جندقی با چهار هزار و 771 رای، یوسف عبادی با چهار هزار و 285 رای و ولی الله حسنلو با چهار هزار و 250 رای به ترتیب به عنوان اعضای اصلی شورای شهر رباط کریم انتخاب شدند.

سلیمان پور افزود: همچنین ابوالفضل بهارلو نبا چهار هزار و 177 رای، مریم تقوی فرد با چههار هزار و 124 رای، جمشید سعیدی نیا با چهار هزار و 98 رای، سید علی کمالی با سه هزار و 901 رای و سیامک عسگری با سه هزار و 877 رای به عنوان اعضاي علی البدل معرفی شدند.

فرماندار رباط کریم ضمن ارزوی توفیق برای اعضای جدید شورای اسلامی شهر رباط کریم و سایر شهرها و و ورستاهای این شهرستان، خواستار شد: اعضای جدید رفع مشکلات و رسیدگی به نیازهای شهروندان را در اولویت اقدامات خود قرار داده و وعده های انتخاباتی خود را جامه عمل بپوشانند.