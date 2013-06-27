حضور فیلم کوتاه "قاب قرمز" انجمن سینمای جوانان سمنان در جشنواره های مطرح سینمایی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رسولیان صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سمنان افزود: فیلم کوتاه "قاب قرمز" از تولیدات انجمن سینمای جوانان دفتر سمنان در جشنواره بین المللی رشد و جشنواره فیلم انجمن سینمای جوانان کشور شرکت خواهد کرد.

وی گفت: این فیلم در فرمت دیجیتال ویدئو، به کارگردانی آرش ابوالمعالی از فارغ التحصیلان دوره های پیشین دفتر سمنان انجمن سینمای جوانان ایران و با هنرمندی بازیگران و عوامل فنی تولید شده است.

به گفته رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سمنان، این اداره به همراه کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان، سرمایه گذاران مشترک این اثر هستند که به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر سمنان تولید شده است.

رسولیان همچنین از پذیرش هنرجو در سال تحصیلی 93-92هنرستان هنرهای زیبای سمنان خبر داد و افزود: هنرستان هنرهای زیبا سمنان در سال تحصیلی 93-92 هنرجوی دختر در مقاطع تحصیلی دوم و پیش دانشگاهی سال تحصیلی جاری پذیرش می کند.

وی در خاتمه ضمن اعلام این مطلب از ادامه فعالیت این هنرستان در مجموعه تالار آفتاب و پذیرش هنرجوی دختر در رشته های تجسمی و نقاشی این هنرستان خبر داد.

هنرستان هنرهای زیبای سمنان تنها هنرستان با رشته های تحصیلی تخصصی هنر در استان سمنان است و تا کنون تعداد زیادی فارغ التحصیل هنر را به مراکز دانشگاهی هنر و همچنین بازار کار رشته های هنری استان و کشور روانه کرده است.