فاز یک پروژه دهکده طبیعت بوستان باراجین قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی در این باره اظهارداشت: با احداث پروژه دهکده طبیعت مجموعه ای از حیوانات، پرندگان و خزندگان در این سایت نگهداری میشوند و در کنار آن امکانات رفاهی و جاذبههای متنوع طبیعی و زیستمحیطی پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه پروژه دهکده طبیعت یکی از پروژههای بزرگ و مهم و منحصر به فرد در عین حال حساس است، بیان کرد: برای اجرای استانداردهای آن از نظر کارشناسان و متخصصان کشوری در زمینه جانمایی و نگهداری حیوانات، پرندگان، خزندگان و به طور کلی طراحی فنی و زیبا سایت بهرهمند شدیم.
شهردار قزوین اضافه کرد: در فاز یک این پروژه که در سطح 70 هزار متر مربع در حال احداث است، مزرعه گاومیشها، حیوانات اهلی، سوله گوزنها، کبوترخانه، باغ خزندگان، سالن تاکسیدرمی، آمفی تئاتر، برکه و آبشار، آکواریوم بزرگ، خانه روستایی، ساختمان اداری و مدیریت، پارکینگ، سالن پذیرایی، فروشگاه پیشبینی شده است.
نصرتی عنوان کرد: پایان مرداد ماه سال جاری فاز یک این پروژه به بهرهبرداری خواهد رسید و هماکنون عملیات عمرانی آن با سرعت خوبی در حال اجراست.
