شهید بهشتی با سلاح تقوا در مقابل توطئه های دشمنان ایستادگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم علی بخشی نهاوندی امام جمعه شهر حسن آباد، کاظم میری آشتیانی شهردار و سید جواد اشرفی رئیس شورای اسلامی شهر حسن آباد و کریم رئوف بخشدار فشافویه پیش از ظهر پنج شنبه به منظور تجلیل از قضات حوزه قضایی بخش فشافویه با عبدالرحمان زارع پور رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه و قضات آن حوزه دیدار کردند که در این دیدار سرهنگ خلیل شهبازی سرکلانتری شهرستان ری نیز حضور داشت.

حجت الاسلام رحیم علی بخشی نهاوندی با اشاره به ویژگیهای شهید دکتر بهشتی گفت: آیت الله بهشتی علاوه بر اینکه معمار دستگاه دستگاه قضایی است، نمونه ای از یک انسان عالم، آگاه و اندیشمند است.

وی افزود: شهید بهشتی در طول عمر خویش همواره با حرکت در مسیر ولایت و با سلاح تقوا در مقابل توطئه های دشمنان ایستادگی کرد.

شهید بهشتی با نثار خون خود پایه های نظام را مستحکم تر کرد

امام جمعه شهر حسن آباد با بیان اینکه شهید بهشتی در اوج مظلومیت ترور شد و به شهادت رسید، بیان داشت: دشمنان همیشه در غفلت به سر می برند، چراکه مردان خدا در قلب مردم و ذهن تاریخ برای همیشه جاودانه می مانند و هرگز ترور نمی شوند؛ شهید بهشتی و دیگر شهدا با نثار خون خود پایه های نظام اسلامی را مستحکم تر کردند.

وی در ادامه با برشمردن خطرات و اهمیت حرفه قضاوت اضافه کرد: در اسلام استقلال قاضی از امور مهمی است که به آن به خوبی اشاره شده است، قاضی باید چنان قدرتی داشته باشد که فقط خدا و کتاب الهی را مافوق خود ببیند و احکام الهی را درباره هر فرد با هر عنوانی اجرا کند.