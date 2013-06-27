اصغر فروتن در گقتگو با خبرنگار مهر، بازی دیروز تیمش مقابل پاس همدان را بازی سخت و بسیار حساس دانست و افرود: بازی دیروز یکی از سخترین بازی‌‌ها برای سبزپوشان اصفهانی بود و نتوانستیم نتیجه بسیار مطلوبی را به دست آوریم.

وی به انگیزه قوی بازیکنان پاس و بازی قدرتمند آنها در روز گذشته اشاره کرد و ادامه داد: تنها تفاوت محسوس بازیکنان تیم پاس و ذوبی‌ها در انگیزه بالای تیم میزبان بود و همین عامل باعث شد شرایط برای ما سخت تراز قبل شود.

سرپرست تیم ذوب آهن با بیان اینکه بازیکنان هر دو تیم مجبور به تحمل فشار بسیار زیادی در بازی روز گذشته شدند، اظهار داشت: راه یابی به لیگ برتر بسیار سخت بود و بازیکنان فشار زیادی را برای این پیروزی متحمل شدند.

وی با اشاره به رفتارهای ناپسند برخی تماشاگران و شرایط سخت بازی دیروز گفت: علی رغم شرایط موجود، یاوری با تجربه چندین ساله خود در عرصه مسابقات توانست تیم را به خوبی اداره کند و به لیگ برتر راه پیدا کند.

فروتن با اظهار خرسندی از راهیابی به لیگ برتر، تخصیص پاداش مناسب به تمامی بازیکنان را ضروری دانست و ادامه داد: توانستیم ذوب اهن را از جمله تیم‌های لیگ برتر قرار دهیم و به منظور حصول این پیروزی باید پاداش خوبی برای بازیکنان در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه تیم ذوب آهن قسمتی از پیروزی خود را مدیون تشویق پرشور طرفداران خود در ورزشگاه است، بیان داشت: هواداران توانستند با تشویق‌های خود به بهترین شکل از تیم خود در خانه حریف حمایت کنند.