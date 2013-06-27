افتتاح طرح تابستانی نشاط معنوی در شهرستان نکا

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوذر زارعی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نکا از افتتاح طرح تابستانی نشاط معنوی در مسجد شهدای نکا خبر داد و افزود : این طرح در روز شنبه 8 تیرماه با سخنرانی امام جمعه محترم شهرستان نکا و با حضور ثبت نام کنندگان طرح که حدود 200 نفر از نوجوانان علاقه مند بوده و با حضور مدیران اوقاف و مسئولان محلی طرح تابستانی نشاط معنوی در شهرستان نکا رسما افتتاح می شود.

زارعی افزود: این طرح به مناسبت ایام تابستان و با هدف پر کردن اوقاف فراغت نوجوانان پیش بینی شده است و در آن برنامه های متنوع فرهنگی و ورزش مانند اردوهای زیارتی و سیاحتی , کلاسهای آموزشی ، و برنامه های متنوع فرهنگی گنجانده شده است.

رئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان نکا استقبال از این طرح را نسبت به سال گذشته خوب و مناسب ارزیابی کرد و تاکید کرد: بتوانیم با اجرای این گونه طرحها نسبت به غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان عزیز اقدامی انجام دهیم.

افتتاح طرح نشاط معنوی نوشهر و چالوس

رئیس اداره اوقاف نوشهر گفت: هفته آینده طرح تابستانی نشاط معنوی در امامزاده محمد (ع) نوشهر افتتاح می شود.



حجت الاسلام شعبان رضایی با بیان اینکه هر ساله در راستای غنی‌سازی اوقات فراغت طرح تابستانی نشاط معنوی در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه استان مازندران برگزار می‌شود، بر لزوم توجه به نحوه سپری شدن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان با توجه به جنگ نرم موجود تاکید کرد.

رضایی بر ضرورت برنامه‌ریزی مدون و معنوی در زمینه غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان استان صحه گذاشت و گفت: دوره‌های آموزشی این طرح شامل برنامه‌های ورزشی، هنری و اردویی است در ادامه کلاس‌های روزانه برگزار می‌شود و در راستای پاسخ به شبهات و برگزاری کلاس‌های معنوی و قرآنی در طرح نشاط معنوی، تابستان سال جاری تعداد مبلغان دینی در سطح موقوفات و امامزادگان اعزام می‌شوند.

افتتاح طرح نشاط معنوی در شهرستان رامسر

طرح نشاط معنوی با حضور جمعی از مسئولان شهرستان رامسر در آستان مقدس امامزاده آقا بسمل و آقا پلاسید سادات شهر رامسر افتتاح می شود.

حجت الاسلام حسین قبادی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رامسر در این باره گفت: این طرح یکشنبه 9 تیرماه 92 در آستان مقدس امامزاده آقا بسمل و آقا پلاسید سادات شهر رامسر افتتاح خواهد شد.

وی گفت: طرح نشاط معنوی مربوط به اداره اوقاف وامور خیریه است که برای پرکردن اوقات فراغت تابستانه دانش آموزان برنامه ریزی شده است.

طرح تابستانه نشاط معنوی اداره اوقاف شهرستان ساری

مراسم افتتاح طرح تابستانه نشاط معنوی با حضور مدیر کل اوقاف مازندران و رئیس اداره اوقاف شهرستان ساری، مدیران و مسئولان شهری روز شنبه 8 تیرماه ساعت 10 صبح در صحن مطهر امامزاده عباس(ع) برگزار می شود.

حجت الاسلام قربانی با اشاره به اینکه مخاطبان طرح نشاط معنوی درسنین 8تا 18 سال ودر سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه است افزود: آموزش قرآن، روانخوانی، روخوانی، ترجمه،مفاهیم وحفظ قرآن کریم، اعتقادات مذهبی و داستانهای ائمه معصومین (ع) و برپایی کلاسهای ورزشی و اردوهای فرهنگی و تفریحی جزو برنامه های این طرح است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری گفت: امروز باید والدین، مربیان و مسئولان فرهنگی تلاش کنند تا نورانیت قرآن را دربین جوانان بیشتر کنیم وآنها را با قرآن آشنا کنیم.



