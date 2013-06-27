۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۷

نوروزی:

3 سارق در مرند دستگیر شدند

تبریز – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامي مرند از دستگیری سه سارق حرفه ای در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهنگ نوروزي ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده سه سارق به هویت های "س.د"  و " ح.س " و " الف . ن " دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: این افراد در بازجویی های خود به وقوع 12 فقره سرقت از مناطق مختلف شهر عتراف کرده و پس از آن به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

نوروزی با تقدیر و تشکر از مردم در همکاری با نیروهای پلیس گفت: اگر مردم شهرستان در عملیات های مختلف همراه نیروهای پلیس نبودند، پلیس به هیچ وجه قادر به دستگیری این سارقان نمیشد و از این پس نیز از هم شهریان عزیز خواهشمندیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با پلیس 110 در میان بگذارند.

