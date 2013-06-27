به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی فخریان ظهر پنجشنبه طی مراسم آغازین اردوی دانش‌آموزان منتخب عشایر کشور در این شهرستان در مجتمع اردویی شهید رجایی نیشابور، اظهارکرد: محبت و قدرشناسی در جامعه وحدت‌آفرین است.

وی اظهار داشت: اردوی دانش‌آموزان منتخب عشایر کشور در نیشابور، تجلی وحدت اقوام ایرانی است.

این مقام مسئول استانی تاکید کرد: اگر از عشایر تجلیل می‌کنیم در واقع به‌دنبال ایجاد وحدت و قدرشناسی هستیم.

فخریان با اشاره به واقعه دهم تیرماه، سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور، گفت: در تاریخ ثبت شده است بعد از استقبال از امام علی(ع) در واقعه غدیر خم بزرگ‌ترین استقبال در بین ائمه(ع) از امام رضا(ع) در نیشابور شده است.

وی با بیان اینکه تجلی حماسه سیاسی در 24 خردادماه دیده و اهداف مقام معظم رهبری تامین شد، خاطرنشان کرد: به رئیس جمهور محترم منتخب تبریک عرض کرده و آرزوی توفیق دارم ایشان بتوانند انقلاب اسلامی ایران را در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری به پیش ببرند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: اگر قرار باشد تجلی حماسه اقتصادی را رقم بزنیم باید به‌دنبال اقتصاد کشاورزی برویم که در سایه حضور پررنگ روستاییان و عشایر دیده می‌شود.

فخریان سالگرد شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی رئیس قوه قضاییه و سالگرد ترور مقام معظم رهبری در مسجد ابوذر تهران را گرامی‌داشت.

همچنین مدیرکل مناطق کمتر توسعه یافته و عشایر وزارت آموزش و پرورش گفت: ملت ایران هر چه دارد به برکت امام رضا(ع) است و ما سر سفره ایشان روزی می‌خوریم.

عبدالرسول شکیبافر یاد شیخ بهایی دانشمند بزرگ شیعه و طراح حرم امام رضا(ع) را گرامی‌داشت.